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واشنطن: نحترم المسار الديمقراطي في تونس بعد 25 يوليو

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Donald Blome (C), US Consul General in Jerusalem, is seen during the launch of a conservation project to preserve Solomon's Pools in the West Bank town of Bethlehem, on October 10, 2017. The 750,000 USD program will help protect this historic site damaged in recent years by erosion to support tourism and the Palestinian economy in launching a major conservation project to protect and preserve the famous Solomon's Pools archaeological site in Bethlehem. (Photo by Musa AL SHAER and Musa AL SHAER / AFP)
سفير الولايات المتحدة في تونس دونالد بلوم (أرشيفية)
تونس

واشنطن: نحترم المسار الديمقراطي في تونس بعد 25 يوليو

السفير الأميركي في تونس: علاقتي طيبة بالرئيس قيس سعيد قبل وبعد 25 يوليو

العربية.نت

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أكد سفير الولايات المتحدة في تونس، دونالد بلوم، أن بلاده "تحترم وتدعم المسار الديمقراطي في تونس منذ أكثر من 10 سنوات وحتى بعد 25 يوليو الماضي"، وفق تصريح أدلى به لراديو "موزاييك" اليوم الخميس.

وأضاف السفير الأميركي أن بلاده "ستواصل دعم تونس لإيمانها بتواصل نجاح الديمقراطية فيها"، مثمناً ما وصفه بـ"طريقة التواصل والحوار الأخير مع الرئيس قيس سعيد في توضيح رؤيته للحفاظ على المسار الديمقراطي"، في إشارة إلى اللقاءات التي جمعت سعيّد مؤخراً بمسؤولين أميركيين.

كما قال السفير الأميركي أن علاقته طيبة بالرئيس قيس سعيد "قبل وبعد 25 يوليو".

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وبخصوص تحركات واشنطن للتدخل لصالح تونس لدى المؤسسات المالية الدولية لمواجهة أزمتها المالية المتفاقمة، قال بلوم إن بلاده "تواصل دعمها للاقتصاد التونسي"، مشدداً في المقابل على أن "هناك مسؤولية تقع على عاتق حكومة نجلاء بودن، تقتضي المضي في تنفيذ برنامجها الإصلاحي وأخذ القرار لإنقاذ الوضع الاقتصادي، حتى وإن كان القرار صعباً".

وأضاف: "لا وجود لتطورات جديدة للتحركات الأميركية في علاقة تونس بالممولين الدوليين"، داعياً حكومة بودن "للتواصل والنقاش مع المؤسسات المالية الدولية مباشرة"، وفق تعبيره.

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