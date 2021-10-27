ليبيا.. مقترح أوروبي بإرسال قوات حفظ سلام خلال الانتخابات

ذكر الإعلام الليبي اليوم الأربعاء نقلا عن مصدر بأن الاتحاد الأوروبي ناقش مقترحات حول إمكانية نشر قوات حفظ سلام في ليبيا خلال فترة الانتخابات.

وقال المصدر إن النقاشات دارت داخل مقر الاتحاد الأوروبي في بروكسل في إطار مباحثات حول كيفية تأمين الاستحقاق الانتخابي المقرر يوم 24 ديسمبر كانون الأول المقبل.

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وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، أكدت تمسكها بإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وفي موعدها.

أما عن الجولة الثانية، فأوضح رئيس المفوضية، عماد السايح، أنها ستجرى بعد 30 يوماً من الإعلان عن نتائج الجولة الأولى وبشكل متزامن مع الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن الإعلان عن النتائج سيكون كذلك بشكل متزامن.

وكان عدد المسجلين الذين يحق لهم الإدلاء بأصواتهم، بلغ بحسب تصريحات سابقة للسايح 2,8 مليون شخص من إجمالي عدد سكان ليبيا الذي يناهز سبعة ملايين نسمة.