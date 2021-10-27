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المنفي يبحث مع كوبيش خطوات إخراج المرتزقة من ليبيا

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Mohamed al-Menfi, Head of the Presidential Council of Libya, talks to the press after a meeting with the French President at the Elysee Palace in Paris, France, March 23, 2021. REUTERS/Benoit Tessier
رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي (أرشيفية)
الأزمة الليبية

المنفي يبحث مع كوبيش خطوات إخراج المرتزقة من ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي بحث مع رئيس البعثة الأممية المؤتمر الدولي بشأن ليبيا الذي سينعقد في باريس في نوفمبر

العربية.نت

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بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي اليوم الأربعاء مع رئيس البعثة الأممية لدى ليبيا يان كوبيش آخر تطورات المشهد السياسي وخطوات إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من البلاد.

وذكر المجلس في بيان أن الطرفين تطرقا إلى المؤتمر الدولي بشأن ليبيا الذي سينعقد بالعاصمة الفرنسية باريس خلال شهر نوفمبر القادم.

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كما استعرضا ما حققته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) من خلال العمل على تنفيذ الخطة التي أقرتها في اجتماعها الأخير بجنيف.

وأكد المنفي على ضرورة تضافر الجهود الدولية "من أجل عبور المرحلة الراهنة بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن".

من جهته، شدد كوبيش على التزام الأمم المتحدة بالعمل على الوصول إلى الاستقرار والسلام في ليبيا.

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