بالصور.. بيع أغلى صقر بالعالم في مزاد علني بليبيا

بيع صقر نادر في مزاد بليبيا عبر صفقة قياسية قدرت بـ2 مليون و 250 ألف دينار ليبي ( 450 ألف دولار) ، ليكون أغلى صقر في العالم، بعد أن ظفر به مجموعة من الصيادين، خلال رحلة صيد جنوب مدينة طبرق شرق البلاد.

ويعود غلاء سعر الصقر إلى السلالة التي ينتمي إليها، والتي تعد من أكثر السلالات ندرة بالعالم، حيث أنه من نوع "الشاهين" الذي يعرف محليا باس "أبحرية"."

مادة اعلانية

واشترى الصقر تاجر ليبي ومربي طيور يدعى "محمد السعداوي"، في مزاد علني أقيم بمدينة طبرق، حضره عديد التجّار والصقّارين، مقابل مبلغ يعادل 450 ألف دولار أميركي.

وقال التاجر محمد السعداوي في تصريح لوسائل إعلام محليّة، إن "مجموعة من الصيادين تمكنوا من صيد طائر الشاهين، والذي يعرف محليا بـ"أبحرية"، وهي أنثى الطرشون، وذلك بالقرب من بئر الدويدار جنوب مدينة طبرق".

وأضاف "اشتريتها بمليونين و250 ألف دينار، (ما يعادل 450 ألف دولار)، وهذا السعر يعتبر الأول في الوطن العربي، بحكم أنني متابع لساحة وأسعار الطيور بمنطقة الخليج".

وتحدث السعداوي عن مميزات هذا الصقر النادر وقال إن "مقاس الطائر وهو المقاس المطلوب 16سم في العرض و 16 في الطول، ووزنه 1250 غراما، ولون الريش من جهة الصدر أبيض، وهي مميّزات نادرة جدّا ".

وليبيا من أشهر البلدان التي تستوطنها الطيور الجارحة والحرة، وتزخر بأنواع عديدة مثل الصقور من مختلف الفصائل أهمها "الشاهين"، وبعض الطيور المهاجرة النادرة التي تتكاثر وتتخذ من الشرق والجنوب الليبي موطنا لها نظرا للبيئة الطبيعية التي تلائم حياة هذه الطيور وبعض أنواع النسور البرية.

ويحرص الصيادون خلال هذه الفترة إلى الخروج لإصطياد الصقور خاصة في جنوبى بنغازى وطبرق، بينما ينتظر التجّار والصقّارون التنافس لشراء الصقور التي يتمّ اصطيادها.

وتعد الطيور الليبية من الأغلى فى العالم ويصل سعرها إلى مئات الآلاف من الدولارات، حيث تم بيع صقر عام 2017 من نوع "الشاهين" إلى أحد الصقارين العرب بقيمة 550 ألف دينار ليبى (395 ألف دولار) وصقر آخر بقيمة 480 ألف دينار ليبى (345 ألف دولار).