مقتل 3 جزائريين باستهداف شاحنات متجهة إلى موريتانيا

قتل ثلاثة جزائريين، في قصف نسب إلى المغرب يوم الاثنين واستهدف شاحنات تقوم برحلات بين موريتانيا والجزائر، كما ذكرت وكالة الأنباء الجزائرية الأربعاء.

ونقلت الوكالة عن بيان للرئاسة الجزائرية أن ثلاثة رعايا جزائريين تعرضوا للاغتيال في قصف لشاحناتهم أثناء تنقلهم بين نواكشوط وورقلة في إطار حركة مبادلات تجارية عادية بين شعوب المنطقة".

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كما أضافت أن عدة عناصر تشير إلى ضلوع قوات مغربية في ارتكاب هذا الهجوم.

ولم تعلق الرباط على هذا الحادث.

وبحسب موقع "النهار أونلاين" الجزائري، فإن الحادث وقع على طريق جبانة على الحدود بين الصحراء الغربية وموريتانيا، حيث تعرضت شاحنة المواطنين الجزائرين لـ"قصف مغربي همجي"، على حد وصف بيان الرئاسة.

وأشار البيان إلى أن الحادث وقع في اليوم الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، عندما كان الجزائريون يحتفلون بعيد الثورة، موضحا أن الضحايا الثلاثة كانوا بصدد نقل شحنات في إطار معاملات تجارية.

وتزايدت التوترات بين الجزائر والمغرب في الأشهر القليلة الماضية، بعدما وجهت الجزائر اتهامات مختلفة إلى المغرب، من بينها التجسس على مسؤوليها والتورط في إشعال حرائق الغابات، لينتهي الأمر بين البلدين بإعلان الجزائر قطع العلاقات الدبلوماسية وأغلقت مجالها الجوي أمام الطائرات المغربية.