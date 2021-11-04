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تونس.. صفر اللغة الإنجليزية يتسبب في محاكمة مُدرسة

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تونس

تونس.. صفر اللغة الإنجليزية يتسبب في محاكمة مُدرسة

قالت المدرسة، فاتن بن سلامة، إنها فوجئت بتوجيه تهم إجرامية، وبترافع 22 محاميا ضدها

دبي - العربية.نت

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تسبب إسناد مُدرسة، بإحدى المؤسسات التربوية بمحافظة المهدية وسط تونس، صفرا لأحد التلاميذ في مادة اللغة الانجليزية، في إحالتها إلى القضاء بتهمة "سوء معاملة قاصر"، ذلك على خلفية تعرض التلميذ لأزمة نفسية.

وقالت المُدرسة، فاتن بن سلامة، في تصريح للإعلام المحلي، الخميس، إنها فوجئت بتوجيه تهم إجرامية، وبترافع 22 محاميا ضدها على خلفية إسنادها صفرا لتلميذ لم يقم بواجبه المنزلي.

المُدرسة عبرت عن تعاطفها مع التلميذ، ولكنها أكدت أنها تعاملت معه وفق القواعد، مشيرة إلى انها تمارس مهنة التدريس منذ 27 سنة ولكن لأول مرة تتعرض لمثل هذه الحادثة، مستغربة من المحاكم الافتراضية التي انتصبت ضدها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيت اتهمها رواد الفيسبوك بالإرهاب التربوي، وفق تصريحها.

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هذا، وأدانت نقابة التعليم الثانوي التابعة للاتحاد العام التونسي، حالة التجييش والهرسلة التي مورست وتمارس ضد المُدرسة التي تمثل أمام القضاء.

وأكدت النقابة، في بيان لها، احترامها للقضاء ولحق كل صاحب حق في اللجوء إليه "دون أن يصبح ذلك مطية يركبها البعض للتنكيل بالمربين وجرهم إلى المحاكم على خلفية عدم رضا هؤلاء على ما يقدمه المدرسون".

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