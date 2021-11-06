محكمة شرق فيرجينيا تقرر تأجيل النظر في قضايا ضد حفتر

قررت محكمة شرق فيرجينيا تأجيل النظر في القضايا الثلاث المرفوعة ضد قائد الجيش الليبي خليفة حفتر حتى الانتهاء من الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.

وأوضحت القاضية في محكمة شرق فيرجينيا ليوني برينكما Leonie Brinkema أن تأجيل النظر في محاكمة حفتر جاء على خلفية ظهور دوافع وأبعاد سياسية وراء القضية.

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وأضافت أن المحامين سيتمكنون من طلب إعادة فتح القضايا بعد الانتهاء من الانتخابات العامة في ليبيا.

وكانت المفوضية العليا للانتخابات، أعلنت الخميس، أنها ستفتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية، يوم الأحد، بعد استجابة البرلمان للتعديلات التي طلبتها المفوضية على قوانين الانتخاب.

وقال رئيس المفوضية عماد السايح، إن قانوني الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الصادرين من مجلس النواب، قابلان للتطبيق، مضيفا أنه استجاب للتعديلات الفنية التي طلبتها المفوضية عليهما.

وأضاف السايح، في تصريح نقله المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا، أن "البلاد ستكون دائرة انتخابية واحدة يتنافس فيها كل المرشحين للانتخابات الرئاسية، والفائز هو من يحصل على 50% + 1 من الأصوات خلال الجولة الأولى، ويُلجأ للجولة الثانية إذا لم يتحصّل أي مرشح على هذه النسبة".