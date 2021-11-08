النفايات تجتاح صفاقس.. ومسؤول قضائي: فتحنا تحقيقاً

فيما تجتاح النفايات وروائحها الكريهة منذ أسابيع شوارع مدينة صفاقس الصناعية الكبيرة في وسط شرق تونس، أكد مسؤول قضائي لـ"العربية/الحدث" اليوم الاثنين فتح تحقيق بالموضوع.

وقال الناطق الرسمي باسم محاكم صفاقس، مراد التركي، إنه "تم فتح تحقيق الاثنين حول أسباب وملابسات تراكم الفضلات وانعدام الحلول الكفيلة بالتخلص منها، قبل توجيه التهم ضد كل طرف ثبت تقصيره في الحادثة".

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كما أعلن التركي أنه تم "تأجيل النظر في القضية الاستعجالية التي رفعها اليوم ممثلو المجتمع المدني ضد البلديات ووزارة البيئة ووكالة التصرف في النفايات، إلى الأربعاء 10 نوفمبر".

كذلك أضاف أن "المحكمة الابتدائية بصفاقس 2 ستنظر غداً الثلاثاء في قضية استعجالية ثانية ضد عدد من البلديات بسبب شبهات التقصير في رفع النفايات".

منذ أكثر من 40 يوماً!

يشار إلى أن أكياس القمامة تتراكم برائحتها الكريهة والذباب الذي يغطيها في مناطق مختلفة من صفاقس منذ أكثر من 40 يوماً، حتى إن الأكوام باتت ملحوظة قرب المستشفيات والمتاجر والمدارس.

وكان الخبير في تثمين النفايات وعضو الائتلاف المدني "تونس الخضراء" حمدي الشبعان قد أوضح في وقت سابق لوكالة فرانس برس أنه منذ إغلاق مكب النفايات الرئيسي في منطقة عقارب بصفاقس نهاية سبتمبر "ترفض البلديات جمع النفايات حتى تجد الدولة الحلول". وأضاف: "النتيجة هي أن هذه المنطقة تشهد حالياً وضعاً بيئياً كارثياً".

اعتماد على الزراعة

ووفق وسائل إعلام محلية، تم إغلاق مطمر النفايات في عقارب بعد احتجاجات على إلقاء نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية.

الجدير بالذكر أن اقتصاد المدينة الساحلية يعتمد على الزراعة، لا سيما إنتاج زيت الزيتون واللوز، وكذلك الصناعات وتحويل الفوسفات.

حل مؤقت؟

وفي 21 أكتوبر، اقترحت وزيرة البيئة ليلى الشيخاوي على بلديات صفاقس خلال زيارتها للمدينة، إنشاء مساحات جديدة بعيدة عن المنازل لتخزين النفايات مؤقتاً.

لكن هذا الحل المؤقت قوبل برفض السكان الذين اعترضوا على تحويل أراض إلى مكبات.

وتتكرر الصعوبات المتعلقة بمعالجة القمامة في تونس التي يبلغ عدد سكانها 12 مليون نسمة. ويتم طمر غالبية 2.5 مليون طن من القمامة تجمع كل عام في المكبات، بدون معالجتها أو حرقها، في حين يعاد تدوير كمية صغيرة فقط، وفق العديد من المنظمات الدولية. وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي، تجمع 61% فقط من النفايات في العاصمة تونس وينتهي الأمر بمعظمها في مكبات قمامة مفتوحة.

الافتقار للموارد

يشار إلى أنه منذ 2011، تسعى البلاد للقضاء على مكبات النفايات الفوضوية المتعددة، وتم انتخاب مجالس بلدية غير أنها تفتقر إلى الموارد.

أما على المستوى الحكومي، فتتحمل وزارات مختلفة مسؤولية الملف، ما يؤدي إلى تضارب الاختصاصات، ويحدث ذلك أيضاً مع السلطات المحلية التي ترفض مثلاً جمع نفايات المستشفيات الخطرة والملوثة.