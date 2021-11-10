ليبيا.. قادة "بركان الغضب" يرفضون قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب

أصدر 22 قياديا بعملية "بركان الغضب" بيانا مشتركا يرفضون فيه قوانين الانتخابات الصادرة عن مجلس النواب الليبي، نقلا عن تلفزيون "ليبيا الأحرار".

وأضاف البيان أن مراجعة تلك القوانين "لا تعني رفض مبدأ الانتخابات التي نؤكد أهمية إجرائها في موعدها في 24 ديسمبر".

مادة اعلانية

وأشار إلى أن إجراء الانتخابات الرئاسية دون دستور أو قاعدة دستورية يعد "مشروع دكتاتورية مهما كانت النتائج".



بيان عملية بركان الغضب

وحمّل البيان رئيس مفوضية الانتخابات عماد السائح ونواب البرلمان الذين وافقوا على صدور القوانين مسؤولية "العواقب الخطيرة التي قد تنسف ما تحقق من خطوات نحو الاستقرار".

كما دعا البيان مفوضية الانتخابات "للالتزام بالحيادية، وأن تكون قراراتها وفق الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

وكان رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، قد اجتمع مع قادة فصيل "بركان الغضب" لحثهم على رفض الانتخابات، نقلا عن صحيفة "المرصد" الليبية، الأربعاء. وقالت الصحيفة إن الاجتماع تم بالتنسيق مع شخصيات حكومية.

وقبل صدور البيان، ذكرت صحيفة "الساعة 24"، نقلا عن مصادر، أن قادة "بركان الغضب" سيصدرون بيانا بشأن موقفهم من الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر المقبل.

ورجح توقع المصادر التي أفادت بأن البيان سيتضمن رفض قوانين الانتخابات الصادرة من مجلس النواب بعدما اعتبرها القادة "مخالفة للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي".

وأكدت المصادر أن قادة المجموعات المسلحة سيطالبون بإجراء الانتخابات في موعدها، شريطة أن "تكون على قاعدة دستورية وفق ما نصت عليه خارطة الطريق وليس بأسلوب انتقائي".

وفي تطور منفصل، قالت قناة "ليبيا الأحرار" الأربعاء إن رئيس المجلس الأعلى للدولة المشري التقى وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو.

وذكرت القناة أن الجانبين بحثا الوضع السياسي وآخر المستجدات على الساحة الليبية.