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قيس سعيد: انتبهوا لكل من يسعى لتأجيج الأوضاع بتونس

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الرئيس التونسي قيس سعيد - أسوشييتد برس

قيس سعيد: انتبهوا لكل من يسعى لتأجيج الأوضاع بتونس

دبي - العربية.نت

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شدد الرئيس التونسي، قيس سعيد، الخميس، على ضرورة الانتباه إلى كل من يسعى إلى تأجيج الأوضاع في البلاد.

وقال بيان للرئاسة التونسية إن سعيد أكد على وحدة الدولة التونسية، وعلى أهمية وعي الجميع بالمخاطر التي تعيشها البلاد. جاء ذلك خلال لقائه نشطاء المجتمع المدني بمدينة عقارب، حيث بحث معهم الاحتجاجات الأخيرة.

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وفي وقت سابق اليوم، تجددت المواجهات بين قوات الأمن التونسية والمحتجين، في محافظة صفاقس وسط شرق البلاد.

وأغلقت السلطات الطريق السريع الرابط بين محافظتي صفاقس وڨابس، تزامناً مع توقف حركة السير.

وكانت مظاهر الحياة والمرافق العامة توقفت بشكل شبه كامل في مدينة عقارب بالمحافظة، غداة الإضراب العام، والمواجهات التي اندلعت على خلفية فتح مكب النفايات.

من احتجاجات صفاقس في تونس (فرانس برس)
من احتجاجات صفاقس في تونس (فرانس برس)

جدير بالذكر، أن مدينة عقارب تشهد منذ بداية الأسبوع الجاري، موجة من الاحتجاجات والغضب والمواجهات بين رافضين لقرار السلطات إعادة فتح مكب نفايات "القنا" ووحدات الأمن، ما أسفر عن وفاة شاب وتوقيف عدد من المحتجين، فيما تمركزت وحدات الجيش بالمنطقة بعد انسحاب الأمن.

وكان هذا المكب أغلق أواخر سبتمبر الماضي، إثر احتجاجات على رمي نفايات كيميائية في الموقع المخصص للنفايات المنزلية، لكن مدينة صفاقس شهدت بعد ذلك تكدسا للنفايات في الشوارع، ما دفع السلطات الاثنين إلى إعادة فتحه، مشعلة غضب المواطنين.

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