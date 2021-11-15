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مليشيات بغرب ليبيا ترفض ترشح سيف الإسلام القذافي وتهدد بالحرب 

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سيف الإسلام الاسلام القذافي يتقدم بترشحه للانتخابات ليبيا 14 نوفمبر 2021
سيف الإسلام الاسلام القذافي يتقدم بترشحه للانتخابات ليبيا 14 نوفمبر 2021
الأزمة الليبية

مليشيات بغرب ليبيا ترفض ترشح سيف الإسلام القذافي وتهدد بالحرب

مليشيات الزاوية: سنمنع ترشح أي شخصية ساهمت في قتل وتشريد الشعب الليبي

العربية.نت - منية غانمي

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أعلنت مليشيات مسلحة غرب ليبيا رفضها لترشح سيف الإسلام القذافي إلى الانتخابات الرئاسية، وحملت المفوضية العليا للانتخابات مسؤولية ما سيترتب عن قبولها مطلب ترشحه.

وقالت مليشيات الزاوية في بيان، إنها ترفض رفضا قاطعا ترشح سيف الإسلام و"ستمنع ترشح أي شخصية ساهمت في قتل وتشريد الشعب الليبي"، كما أكدت أنها لن تسمح بفتح المراكز الانتخابية داخل المدينة، إلا إذا جرت الانتخابات وفقا لقاعدة دستورية متوافق عليها.

وحذرت هذه المليشيات الليبيين والمجتمع الدولي من أن هذه الانتخابات ستعيد بليبيا إلى الدائرة الأولى و سينتج عنها حرب لا تعرف مداها ولا نتائجها.
ويأتي ذلك بالتزامن مع خروج مليشيات مليشيات مدينة الزنتان إلى الشوارع وقيامها باستعراض عسكري بالأسلحة الثقيلة، للتعبير عن رفضها لترشح سيف الإسلام القذافي.

سيف الإسلام القذافي يترشح للانتخابات ليبيا 14 نوفمبر 2021
سيف الإسلام القذافي يترشح للانتخابات ليبيا 14 نوفمبر 2021

في الأثناء، يجتمع قادة مليشيات بركان الغضب الآن في العاصمة طرابلس، ومن المتوقع اصطفافهم إلى جانب مليشيات مدينتي الزاوية والزنتان ضد ترشح سيف الإسلام القذافي للتنافس على منصب رئيس ليبيا القادم.

والأحد، أعلنت مفوضية الانتخابات قبول أوراق سيف الإسلام القذافي، ليكون ثاني مرشح لمنصب رئاسة الدولة، بعد قبول أوراق ترشح عبد الحكيم بعيو في العاصمة طرابلس.

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وكان نجل القذافي أعلن الأحد ترشحه رسميا إلى الانتخابات الرئاسية، بعد أن تقدم شخصياً بأوراق ترشحه إلى فرع المفوضية العليا للانتخابات بمدينة سبها جنوب البلاد.

ومن المرجحّ أن يواجه ترشح سيف الإسلام القذافي للانتخابات الرئاسية معارضة كبيرة من قبل الأطراف السياسية المناهضة لحكم والده معمّر القذافي والتي تتمركز في منطقة الغرب الليبي، وذلك بمبرّرات قانونية، بدعوى إدانته من قبل محكمة ليبية وصدور مذكرة توقيف بحقه من المحكمة الجنائية الدولية.

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