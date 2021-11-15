حفتر يعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال الساعات المقبلة

أفادت مصادر العربية في ليبيا أن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر سيعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية خلال الساعات المقبلة.

كما ذكرت المصادر أن خليفة حفتر توجه لتسلم بطاقته الانتخابية في مدرسة صلاح الدين، تمهيدا لإعلانه الترشح رسميا بحسب المصدر.

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يأتي ذلك فيما أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خالد المشري، إن قائد الجيش، خليفة حفتر، لن يترشح لانتخابات الرئاسة المقررة في ديسمبر المقبل.

لن نسمح بترشح حفتر

وقال المشري في مقابلة مع قناة "فرنسا 24" بثت الجمعة: "لن نسمح بترشح حفتر، هو عسكري ولا يجوز له الدخول في العمل السياسي طبقا للقانون الليبي، ومجرد القبول بحفتر كمرشح يعني أننا حكمنا على القضية الديمقراطية في البلد بالفناء".

وتابع: "لو افترضنا جدلا أن حفتر ترشح، وكانت منافسة شريفة ونزيهة، فلن تتجاوز نسبة المصوتين له 10 بالمئة".

وحول إمكانية ترشحه شخصيا لرئاسة ليبيا، أجاب المشري: "لا أقول إنني سأخرج من هذا السباق، ولا أقول إنني أريد الدخول فيه، لكننا سندرس الموقف".

واتهم المشري مجلس النواب بمحاولة "تجاوز الاتفاق السياسي والنصوص الدستورية"، موضحا أنه سيتم الوصول الى حل وسط فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية.

وأضاف: "لدينا ملاحظات على المفوضية العليا للانتخابات، ونتخوف من عمليات تزوير".

سيف الإسلام يقدم أوراق ترشحه

قدّم سيف الإسلام القذافي، اليوم الأحد، ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية إلى فرع مقر مفوضية الانتخابات في مدينة سبها جنوب البلاد، بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء.

وظهر نجل الزعيم الليبي الراحل معمّر القذافي داخل مقر المفوضية، وهو يتقدم بملف ترشحه شخصياً، محاطاً ببعض من أنصاره، من بينهم المحامي خالد الزايدي.