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شاهد.. قيادي سابق بالنهضة يغضب ويهاجم صحافية على الهواء

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حركة النهضة مقر
مقر حركة النهضة

شاهد.. قيادي سابق بالنهضة يغضب ويهاجم صحافية على الهواء

دبي - العربية.نت

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فقد قيادي سابق في حركة النهضة التونسية أعصابه وهاجم إعلامية واجهته بحقيقة الحركة، فيما انسحبت الأخيرة من البرنامج على الهواء بعد اتهامها بكونها "بعثية".

في التفاصيل، انسحبت الإعلامية والمحللة السياسية فاطمة الكراي، من برنامج مباشر براديو "جوهرة اف ام"، وذلك على خلفية اتهامها من قبل القيادي السابق بالنهضة عبد الحميد الجلاصي بأنها "بعثية".

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وانتقدت الكراي، القيادي المستقيل خلال حضوره في برنامج "بوليتيكا"، بسبب عدم إفصاحه عن الأسباب الحقيقية لاستقالته من النهضة، معتبرة "أنه غادر الحركة على الورق فقط ولكنه يبقى من مؤسسيها المتشددين".

كما تطرقت إلى تجاهل ضيف البرنامج "الأخطاء السياسية التي ارتكبتها النهضة طيلة حكمها البلاد، والتي من بينها استيلاء وزير الخارجية السابق رفيق بوشلاكة صهر راشد الغنوشي، على نحو مليار".

"انتخب سعيّد ويهاجمه"

في سياق آخر، ذكّرت الإعلامية الجلاصي "بأنه كان انتخب الرئيس قيس سعيد الذي أصبح اليوم يهاجمه".

في المقابل، لم يتحمل الجلاصي مواصلة الاستماع إلى الانتقادات، قاطعاً مداخلة الإعلامية بتوتر، قائلاً لها" أنت لست صحفية، أنت عبثية انقلابية"، وسط صدمة من مذيع البرنامج.

وتواصل التلاسن بين الجلاصي والكراي، فيما رفضت الأخيرة مواصلة الحوار معه قبل ان يعتذر لها، لتقرر في الأخير الانسحاب من البرنامج قبل نهايته بعد إعادة توجيه نفس الاتهامات اليها.

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