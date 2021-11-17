وثّقت هجرتها وأثارت الجدل.. تونسية شهيرة بعرض البحر

صدمت شابة تونسية من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي متابعيها عندما قررت توثيق هجرتها غير الشرعية إلى إيطاليا، عبر قارب مع مجموعة من الأشخاص.

ونشرت سباء سعيدي، مقطع فيديو لها داخل القارب، وعلقت قائلة "حرقة عبر شقف"، وهي تسمية تطلق على عملية الهجرة غير النظامية عبر المركب.

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إلى ذلك، بثّت الشابة مقطع فيديو آخر، وهي داخل مركز إيواء المهاجرين غير النظاميين في إيطاليا، لكنها عادت وحذفت كلا المقطعين.

"لا أشجعهم على الهجرة"

وقالت سعيدي في المقطع الثاني إنها "تخضع للحجر الصحي في إيطاليا، ولا تشجع الشباب في بلادها على الحرقة"، أي على الهجرة.

في المقابل، لاقى الفيديو جدلاً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً أن هناك مئات الضحايا جراء الهجرة غير الشرعية.

واعتبرت شريحة كبيرة من التونسيين أن السعيدي البالغة من العمر 20 عاماً، تحث الشباب على اتباع هذا النوع من الهجرة التي قد تتسبب في هلاكهم.

من جهتها، أكدت الشابة التونسية التي يتابعها أكثر من 184 ألف شخص، أنها "ليست أول شخص يهاجر، بطريقة غير شرعية، ولا آخر شخص سيقوم بهذا".

وأضافت "الجميع يوثقون هجرتهم غير الشرعية، وأنا فعلت هذا أيضاً".

جدير بالذكر أن حوالي 190 شخصا توفوا أثناء عبورهم وسط البحر الأبيض المتوسط في عام 2021، بينما وصل ما يقرب من 5700 آخرين إلى إيطاليا من شمال أفريقيا. أي يموت في متوسط ما يقرب من ثلاثة أشخاص في اليوم، وفق موقع الأمم المتحدة.