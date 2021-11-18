.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تونس.. 40% سيصوتون للدستوري الحر بالتشريعية و90 % لسعيد بالرئاسة

  • الخط
الرئيس التونسي قيس سعيد
تونس

تونس.. 40% سيصوتون للدستوري الحر بالتشريعية و90 % لسعيد بالرئاسة

مراقبون رجحوا ذهاب تونس إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

واصل الحزب الدستوري الحر تصدره نوايا تصويت التونسيين في الانتخابات التشريعية، معمقا الفارق الذي يفصله عن ما يسمى بـ"حزب الرئيس قيس سعيد" وعن خصمها حركة النهضة، بحسب نتائج استطلاع الرأي لشهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

نتائج استطلاع الرأي الذي أنجزته مؤسسة "سيغما كونساي" ونشرته يومية "المغرب" الخميس، كشفت عن اعتزام 38.3 بالمائة من التونسيين التصويت للحزب الدستوري الحر في التشريعية، يليه "حزب الرئيس قيس سعيد" (في إشارة إلى حراك 25 يوليو) بنسبة 21.4 بالمئة، مسجلا تراجعا كبيرا مقارنة بنسبة 30.7 بالمئة التي حصل عليها خلال الشهر الماضي.

أما حركة النهضة التي تراجعت كثيرا إثر 25 يوليو، فقد حلت في المرتبة الثالثة بنسبة 10.5 بالمئة فقط من نوايا التصويت، ما يبعدها عن المنافسة الجدية في البرلمان، فيما جاءت حركة الشعب في المرتبة الرابعة ب 5.3 بالمئة يليها حزب التيار الديمقراطي ب3.4 بالمئة .

مقتل 5 من عناصر داعش بعملية لطيران الجيش العراقي في ديالى العراق داعش مقتل 5 من عناصر داعش بعملية لطيران الجيش العراقي في ديالى

أما في الانتخابات الرئاسية، بينت نتائج الاستطلاع أن الرئيس قيس سعيد مازال يحظى بإجماع واسع من التونسيين بعد حصوله على نسبة 88.5 بالمئة من نوايا التصويت، ما يعني دخوله الاستحقاق الانتخابي القادم دون منافسة تذكر، على خلفية الفوارق الكبيرة التي تفصله عن الشخصيات الاخرى.

وحلت رئيسة الحزب الدستوري الحر ثانية في الاستحقاق الرئاسي ب3.7 بالمئة، يليها كل من النائب المجمد الصافي سعيد والرئيس الاسبق المنصف المرزوقي بـ1.2 بالمائة، ليأتي بعدهما في المرتبة الخامسة رئيس حزب قلب تونس نبيل القروي بنسبة لا تتعدى واحد بالمئة، وفق الاستطلاع ذاته.

يشار الى أن مراقبين رججوا ذهاب تونس إلى إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مبكرة، في ظل تعليق أعمال البرلمان وتواصل التدابير الاستثنائية في البلاد للشهر الرابع على التوالي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15 الأرض على موعد مع أطول خسوف جزئي للقمر منذ القرن الـ15
دراسة تثبت علمياً مقولة دراسة تثبت علمياً مقولة "ما أعز من الولد إلا ولد الولد"
الأكثر قراءة
قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك! قائمة بالممنوعين من الغناء في مصر.. الأسماء ستصدمك!
وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن 61 عاما
بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك بشكل مفاجئ.. رحيل المذيعة المصرية شيرين دويك
جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف جدل في مصر.. وفاة عروس بعد ساعات من الزفاف
هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح هل تذكرون من حبسا أطفالهما بمنزل الرعب؟.. فظائع تفضح
محمد صلاح في محمد صلاح في "ورطة" بسبب الحرس الشخصي.. غضب في مصر
قبل أن تذهب
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
مهاجرون يبحثون عن أسرهم بعدما فصلتهم الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
اكتشف المزيد