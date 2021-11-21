أسماء جديدة تنضم اليوم.. 36 مرشحاً لانتخابات ليبيا

بعدما أفادت المفوضية العليا للانتخابات الليبية، الجمعة الماضي، بأن 23 شخصاً قدموا طلبات ترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، أكد مراسل "العربية/الحدث"، الأحد، أن العدد ارتفع.

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وأضاف أن عدد المترشحين للانتخابات الرئاسية الليبية وصل 36 شخصاً.

كما أشار إلى أن عضو المؤتمر الوطني السابق الشريف الوفي، وسفير ليبيا السابق بالاتحاد الأوروبي حافظ قدور، ووزير الداخلية الأسبق عاشور شوايل أبرز المتقدمين اليوم.

مرشحون آخرون.. والدبيبة يهدد بالقضاء

جاء ذلك بعدما أوضحت المفوضية في بيان نشرته على صفحتها، قبل يومين، أن مكتب الإدارة الانتخابية بطرابلس استقبل الخميس الماضي، المرشحين عثمان عبدالجليل، وعبدالسلام يونس رحيل، وفتحي باشاغا، ومحمد خالد الغويل، ومروان عميش، وعبد الحكيم اكشيم، وإسماعيل الشتيوي، فيما استقبل مكتب الإدارة الانتخابية ببنغازي المرشح أسامة البرعصي.

فيما تقدم للانتخابات الرئاسية قبل الخميس، محمد أحمد الشريف، ومحمد علي المهدي، وأحمد امعتيق، وعلي زيدان، والعارف النايض، ومحمد المزوغي، وعبدالله ناكر، وفتحي بن شتوان، وعبدالحكيم زامونة، وخليفة حفتر، وأسعد محسن زهيو، وفيضان عيد حمزة، والسنوسي عبدالسلام الزوي، وعبدالحكيم بعيو، وسيف الإسلام القذافي.

في هذه الأثناء، ألمح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، الذي يعتزم تقديم أوراق ترشحه خلال الساعات القادمة، إلى اعتزامه اللجوء إلى القضاء للطعن في المادة 12 من قانون الانتخابات الرئاسية، التي تقصيه عن الترشح للمنافسة على هذا المنصب وتثير صراعات سياسية باتت تهدد تنظيم الانتخابات في موعدها.

لاسيما أنه أبدى أكثر من مرة رفضه بشدة قانون الانتخابات الذي أصدره البرلمان، معتبراً أنه "فصّل على مقاس أشخاص بعينهم، وحرم المواطنين من حق تقرير مصيرهم".

كما شدد الدبيبة خلال زيارته إلى مدينة زوارة، أمس السبت، على أنه "لن يسمح بالعبث التشريعي والقانوني، فمن أصول التشريع أنه شمولي وليس انتقائياً"، معبّرا عن أمله في أن "يكون القضاء في موعده التاريخي ليقول كلمته".

قبول أولي

ولفت البيان حينها إلى أن قبول ملفات المترشحين يُعد قبولاً مبدئياً، على أن تحيل المفوضية ملفات المتقدمين للترشح إلى كل من النائب العام، وجهاز المباحث الجنائية، والإدارة العامة للجوازات والجنسية.

يذكر أن المفوضية كانت فتحت في 8 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، باب الترشح مستمراً حتى 22 من الشهر نفسه للانتخابات الرئاسية، و7 ديسمبر المقبل للانتخابات البرلمانية.

إلى ذلك يأمل الليبيون أن تساهم الانتخابات المقررة في إنهاء صراع مسلح عانى منه البلد سنوات طويلة.