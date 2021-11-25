.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

حكومة ليبيا تفتح تحقيقا باقتحام محكمة سبها: حادثة شنعاء

  • الخط
محكمة سبها

حكومة ليبيا تفتح تحقيقا باقتحام محكمة سبها: حادثة شنعاء

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

عبرت مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الليبية عن رفضها للهجوم الذي وقع صباح اليوم الخميس على العاملين بمحكمة سبها الابتدائية ووصفته بأنه "حادثة سلبية تجاه مسار العملية الانتخابية".

فيما نقلت وكالة الأنباء الليبية عن بيان للمجلس أنه كلف وزارتي العدل والداخلية بالتحقيق في الحادثة.

سيف الإسلام يرد على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات ليبيا المغرب العربي سيف الإسلام يرد على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات ليبيا

كما نقلت الوكالة عن البيان إدانة المجلس لهذه "الحادثة الشنعاء التي نفذتها مجموعة قامت بتجاوز القانون"، وكلّف وزارتي العدل والداخلية بالتحقيق الفوري في ملابساتها وإعداد تقرير مفصل، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه ذلك.

تأمين المحاكم

وأوضح البيان أن المجلس أصدر تعليمات لوزارتي الداخلية والعدل ضرورة مضاعفة تأمين كافة مقرات المحاكم المعنية بالنظر في الطعون المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتنسيق مع كافة الأجهزة الأمنية المختصة.

وكان المستشار السياسي لسيف الإسلام القذافي محمد القيلوشي قد أكد في تصريح لـ"العربية.نت"، أن قوة مسلحة هاجمت بعد ظهر، الخميس، محكمة الاستئناف بمدينة سبها، بعد تقديم فريق الدفاع أوراق الطعن ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات، استبعاد موكله من السباق الانتخابي.

سيف الإسلام القذافي
سيف الإسلام القذافي

"سوء فهم فقط"

أتت هذه التطورات بينما أفادت مصادر عسكرية ليبية لـ"العربية/الحدث"، أن ما حدث في قرب المحكمة في سبها سوء فهم فقط، مضيفة أن المحكمة آمنة والقضاة يمارسون عملهم كالمعتاد.

كذلك أكدت أن الأوضاع في سبها تحت سيطرة الجيش.

تأتي تلك الأحداث قبل شهر واحد من موعد انتخابات مهدّدة بالإلغاء، فيما تعيش ليبيا على وقع مزاج ساخن وفي خضمّ زيادة التوتر بين المعسكرين المتنافسين على السلطة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
"أريد قميصك الله يوفقك دنيا وآخرة".. رسالة غريبة لمحمد صلاح
انتباه.. كورونا تزاوج وأنجب فيروساً جديداً انتباه.. كورونا تزاوج وأنجب فيروساً جديداً
الأكثر قراءة
بينها مصر.. السعودية تسمح بالقدوم المباشر من 6 دول بينها مصر.. السعودية تسمح بالقدوم المباشر من 6 دول
طريق مذهل عمره 3000 عام تعيد مصر افتتاحه باحتفال عالمي طريق مذهل عمره 3000 عام تعيد مصر افتتاحه باحتفال عالمي
تزوجت حبيبتُه فقتل نفسه.. محبو يوتيوبر عراقي يرثونه تزوجت حبيبتُه فقتل نفسه.. محبو يوتيوبر عراقي يرثونه
"أريد قميصك الله يوفقك دنيا وآخرة".. رسالة غريبة لمحمد صلاح
وزير المالية: السعودية تعلن عن 160 صفقة خصخصة العام المقبل وزير المالية: السعودية تعلن عن 160 صفقة خصخصة العام المقبل
هل يتحدى رمضان؟.. فيديو جديد بنفس الحركات وذات المشهورة هل يتحدى رمضان؟.. فيديو جديد بنفس الحركات وذات المشهورة
قبل أن تذهب
هذه مواصفات السيارة الأميركية الفريدة التي تعمل بالطاقة الشمسية
هذه مواصفات السيارة الأميركية الفريدة التي تعمل بالطاقة الشمسية
اكتشف المزيد