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حملة سيف الإسلام القذافي: تم استغلال حكم غيابي ضد مرشحنا

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سيف الإسلام القذافي (أرشيفية من فرانس برس)
خاص

حملة سيف الإسلام القذافي: تم استغلال حكم غيابي ضد مرشحنا

دبي - العربية.نت

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بعد إعلان المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، استبعاد سيف الإسلام القذافي من الترشح للانتخابات الرئاسية في البلاد، علقت حملته على الأمر.

وقال محمد القيلوشي، عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، في تصريحات لـ"العربية/الحدث" اليوم الخميس، إنه "تم استغلال حكم غيابي ضد مرشحنا".

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كما شدد على أنه "لا يجب تسييس القضاء".

غير مؤهل

يذكر أن لجنة الانتخابات الليبية كانت أعلنت في قرار أولي، أمس الأربعاء، أن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة.

كما صرح مصدر في اللجنة، أن اللجنة استبعدت 25 من 98 مرشحاً مسجلاً في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك في عملية أولية، نقلاً عن رويترز.

ولاحقاً، أصدرت اللجنة قائمة كاملة بالأسماء التي قبلت ترشحها في الانتخابات بانتظار عملية طعن الفصل فيها بيد القضاء.

كذلك أوضحت مفوضية الانتخابات الليبية، أنها اعتمدت القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وتضم 73 مرشحاً، بينهم خليفة حفتر وعقيلة صالح وعبد الحميد الدبيبة.

تقدم بطعن

وفي هذا السياق، علمت "العربية.نت/الحدث.نت" أن فريق الدفاع عن سيف الإسلام القذافي سيتقدم بطعن لدى الجهات القضائية المختصة ضد قرار المفوضية استبعاده من السباق المقرر الشهر المقبل.

وقال المحامي خالد الغويل لـ"العربية.نت/الحدث.نت"، إن قرار المفوضية الذي استند إلى المادة 10 من قانون انتخاب الرئيس فيه مخالفة قانونية ولا ينطبق على سيف الإسلام، باعتبار أن موكله لم يصدر بحقه أي حكم قضائي نهائي ضده في جناية أو جريمة، كما استظهر بشهادة الحالة الجنائية التي تثبت خلوه من أي سوابق.

كذلك أشار الغويل إلى أن طعناً سيقدم أمام اللجان القضائية المختصة بالطعون الانتخابية، ضد قرار الاستبعاد هذا، واصفاً إياه بـ"القرار السياسي".

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