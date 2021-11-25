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سيف الإسلام يرد على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات ليبيا

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سيف الإسلام القذافي خلال تقديم أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا (أرشيفية من أسوشييتد برس)

سيف الإسلام يرد على قرار استبعاده من الترشح لانتخابات ليبيا

دبي - العربية.نت

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رد سيف الإسلام القذافي على قرار استبعاده من الترشح للانتخابات الرئاسية في ليبيا.

وأصدر القذافي اليوم الخميس بياناً دعا فيه الليبيين لمواصلة استلام بطاقاتهم الانتخابية، قائلاً: "علينا جميعاً الاستمرار في عملية استلام البطاقات الانتخابية.. وبقوة".

تحديد جلسة لنظر الطعن

من جهته أكد محامي سيف الإسلام تقديم طعن على قرار الاستبعاد، قائلاً إنه تم تحديد جلسة لنظر الطعن، وفق وسائل إعلام محلية.

كما أضاف أنه تم الاعتداء على المحكمة التي قُدم فيها الطعن والتهجم على القضاة.

يشار إلى أنه في وقت سابق اليوم، قال محمد القيلوشي، عضو الفريق السياسي لسيف الإسلام القذافي، في تصريحات لـ"العربية/الحدث"، إنه "تم استغلال حكم غيابي ضد مرشحنا"، مؤكداً عدم وجود أي حكم قضائي نهائي بحق سيف الإسلام.

كما شدد على أنه "لا يجب تسييس القضاء"، رافضاً العودة إلى حقبة العزل السياسي، وفق تعبيره.

غير مؤهل

يذكر أن لجنة الانتخابات الليبية كانت أعلنت في قرار أولي، أمس الأربعاء، أن سيف الإسلام القذافي غير مؤهل لخوض انتخابات الرئاسة.

كما صرح مصدر في اللجنة، أن اللجنة استبعدت 25 من 98 مرشحاً مسجلاً في الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر، وذلك في عملية أولية، نقلاً عن رويترز.

سيف الإسلام القذافي (أرشيفية من فرانس برس)
سيف الإسلام القذافي (أرشيفية من فرانس برس)

ولاحقاً، أصدرت اللجنة قائمة كاملة بالأسماء التي قبلت ترشحها في الانتخابات بانتظار عملية طعن الفصل فيها بيد القضاء.

كذلك أوضحت مفوضية الانتخابات الليبية، أنها اعتمدت القائمة الأولية لمرشحي الانتخابات الرئاسية وتضم 73 مرشحاً، بينهم خليفة حفتر وعقيلة صالح وعبد الحميد الدبيبة.

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