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تونس.. اعتقال رجل هاجم الأمن بفأس وسكين

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تونس.. اعتقال رجل هاجم الأمن بفأس وسكين

العربية.نت - منية غانمي

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أحبطت الشرطة التونسية، اليوم الجمعة، هجوماً بأسلحة بيضاء على دورية أمنية، بعد أن أطلقت النار على المهاجم، الذي حاول اقتحام مقر وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة.

وأظهرت مشاهد لحظة محاصرة قوات الأمن للرجل، الذي كان بحوزته فأس وسكين، قبل أن يتم إطلاق الرصاص على رجله واعتقاله ونقله لأحد المستشفيات في العاصمة.

من جهته قال شرطي إن الرجل كان بيده فأس، وبالأخرى سكين وركض صوب مدخل الوزارة.

عنصر إرهابي

إلى ذلك أفادت مصادر "العربية/الحدث" بأن هذا الشخص مصنف كعنصر إرهابي.

وإثر الحادثة انتشرت قوات الأمن في شارع الحبيب بورقيبة وأمام مقر وزارة الداخلية.

الشرطة التونسية بالقرب من وزارة الداخلية في العاصمة (رويترز)
الشرطة التونسية بالقرب من وزارة الداخلية في العاصمة (رويترز)

يذكر أنه منذ أحداث ثورة 2011 تم غلق الجزء الذي تتواجد فيه وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة، إثر تنامي الاحتجاجات في هذه المنطقة الحيوية.

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