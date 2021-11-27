.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

تبون: علاقات الجزائر وفرنسا يجب أن تعود لطبيعتها بشرط

  • الخط
تبون
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون

تبون: علاقات الجزائر وفرنسا يجب أن تعود لطبيعتها بشرط

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إنّ العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة "يجب أن تعود إلى طبيعتها" لكن شرط التعامل على أساس "الند للند" بين البلدين، وفق ما جاء في حوار مع الصحف المحلية بثه التلفزيون الحكومي مساء الجمعة.

الصحة العالمية تصنف المتحور الجديد مقلقا.. وتسميه أوميكرون فيروس كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية تصنف المتحور الجديد مقلقا.. وتسميه أوميكرون

وفي رده على سؤال "هل هناك جهود لإعادة العلاقات الفرنسية الجزائرية إلى وضعها الطبيعي؟"، قال الرئيس الجزائري "نعم لازم (يجب) العلاقات ترجع لوضعها الطبيعي، بشرط أنّ الآخر يفهم أنّ الندّ للندّ ليس استفزازا له. هي صيانة سيادة وطن استشهد من أجله مثلما سبق أن قلت خمسة ملايين و630 ألف شهيد من 1830 إلى 1962"، أي من بداية الاحتلال الفرنسي للجزائر حتى استقلالها.

"أنا لا أحتاجك"

وأضاف "الأمور لن تأتي بالساهل وأنا لا أحتاجك"، في إشارة إلى أن الجزائر لا تحتاج فرنسا.

كما أضاف أن الجزائر "أكبر من أن تكون تحت حماية أو جناح" فرنسا، مبديا في الوقت نفسه استعداده للتعامل التجاري والحفاظ على مصالح الطرفين.

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

إلى هذا، قال "نحن متّفقون أن نتعامل معا من أجل عدم عرقلة مصالح كل طرف، ولكن لن نقبل أن يُفرض علينا أي شيء".

تصريحات ماكرون

وكان ماكرون قد أثار غضب الجزائر بعد تصريحات نقلتها صحيفة لوموند في 2 تشرين الأول/أكتوبر، متهما النظام "السياسي-العسكري" الجزائري بتكريس "ريع للذاكرة" من خلال تقديمه لشعبه "تاريخا رسميا لا يستند إلى حقائق". وبحسب الصحيفة قال أيضا إن "بناء الجزائر كأمة ظاهرة تستحق المشاهدة. هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال".

لكن الرئاسة الفرنسية نقلت عن ماكرون أسفه "للخلافات وسوء الفهم" مع الجزائر، مؤكدا أنه يكنّ "أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية" و"تاريخها"، وهو ما رحبت به الجزائر وأرسلت وزير خارجيتها إلى باريس للمشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا.

وكانت الجزائر استدعت في 3 تشرين الأول/أكتوبر سفيرها لدى فرنسا، احتجاجا على تصريحات ماكرون، وحظرت تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة في منطقة الساحل في أجوائها.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
استبعد من الملعب فأتى على ظهر جرافة.. مدرب كرة يشغل مصر استبعد من الملعب فأتى على ظهر جرافة.. مدرب كرة يشغل مصر
متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض
الأكثر قراءة
شاهد الوارد بعقد زواج السعودي والإندونيسية التي قتلها شاهد الوارد بعقد زواج السعودي والإندونيسية التي قتلها
متحور كورونا الأحدث.. هل يقاوم اللقاحات؟! متحور كورونا الأحدث.. هل يقاوم اللقاحات؟!
مسافر آت من مصر..أول إصابة بمتحور كورونا الجديد في بلجيكا مسافر آت من مصر..أول إصابة بمتحور كورونا الجديد في بلجيكا
متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض متحور كورونا الجديد يربك العالم.. وجنوب إفريقيا تعترض
جدل في مصر.. هل يدفع المصلون فواتير كهرباء الجوامع؟ جدل في مصر.. هل يدفع المصلون فواتير كهرباء الجوامع؟
متحور أوميكرون يعزل جنوب القارة السمراء.. قلق عالمي متحور أوميكرون يعزل جنوب القارة السمراء.. قلق عالمي
قبل أن تذهب
التظاهرات تتصاعد بأصفهان.. والأمن الإيراني يفرق المحتجين بالغاز والهروات
التظاهرات تتصاعد بأصفهان.. والأمن الإيراني يفرق المحتجين بالغاز والهروات
اكتشف المزيد