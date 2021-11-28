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ليبيا.. رفض الطعن المقدم ضد ترشح حفتر للرئاسة

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خليفة حفتر (فرانس برس)
الأزمة الليبية

ليبيا.. رفض الطعن المقدم ضد ترشح حفتر للرئاسة

قبول طعن باشاغا على ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة

دبي - العربية.نت

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ذكر إعلام ليبي اليوم الأحد، أن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف بنغازي رفضت الطعن المقدم من المرشح الرئاسي عبد المجيد سيف النصر ضد المرشح للانتخابات خليفة حفتر. ولم يذكر المزيد من التفاصيل.

وأفادت منصة "فواصل" الإخبارية الأحد، بقبول طعن وزير الداخلية في حكومة الوفاق السابقة فتحي باشاغا على ترشح رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة في الانتخابات الرئاسية الليبية المقررة الشهر القادم.

حفتر، سيف الإسلام، الدبيبة، عقيلة صالح (خاص العربية.نت)
حفتر، سيف الإسلام، الدبيبة، عقيلة صالح (خاص العربية.نت)

وقالت المنصة إن لجنة الطعون الابتدائية بمحكمة استئناف طرابلس قبلت الطعن وألغت قرار مفوضية الانتخابات بشأن قبول ترشح الدبيبة.

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وتأجلت الجلسة المخصصة للطعن الذي تقدم به سيف الإسلام ضد قرار المفوضية استبعاده من الترشح، بمحكمة سبها، بسبب عدم اكتمال أعضاء الهيئة القضائية، بعد غياب أحد القضاة.

وقال سيف الإسلام القذافي، عبر تويتر، الأحد، إن محاميه غادروا قاعة المحكمة بعد امتناع القضاة بمحكمة سبها الابتدائية عن عقد جلسة النظر في الطعن المقدم ضد قرار المفوضية العليا للانتخابات رفض ترشحه.

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