ليبيا.. المنفي يلتقي المبعوث الأممي ويتعهد بإنجاح الانتخابات

تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، الأحد، بالعمل من أجل إنجاح الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي تجرى بعد أقل من شهر، وتوفير الضمانات اللازمة لإجرائها بشكل نزيه وحر.

وتستعد ليبيا لأول مرة في تاريخها للتصويت وانتخاب رئيس للبلاد يوم 24 ديسمبر المقبل، لكن هذا الموعد مازال محل شك وتهديد، بسبب استمرار الصراعات والتوترات السياسية والخلافات القانونية بين الخصوم السياسيين بين معسكر الشرق والغرب الليبي وتيار النظام السابق.

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وقال المنفي خلال لقائه مع المبعوث الأممي إلى ليبيا المستقيل يان كوبيتش، اليوم الأحد، إن المجلس "يعمل جاهدا من أجل إنجاح الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، الرئاسية والتشريعية، بشكل متزامن، عبر تحقیق كل الضمانات اللازمة، حتى تكون انتخابات حرة ونزیھة، تعبر نتائجها عن إرادة الشعب الليبي، وتحقق كامل شروط العملية الديمقراطية".

لكن المنفي لم يخف مخاوفه من عودة البلاد إلى مربع الصراع المسلح، حيث دعا أمس السبت خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر الوطني الليبي للشباب، إلى التنافس السياسي السلمي، مشيرا إلى أنه ينبغي المبادرة باتخاذ قرارات مناسبة تضع المنافسة السیاسیة في مربع التنافس السلمي الدیمقراطي، دون عدوان أو مغالبة.

ونقل مجلس الرئاسة الليبي عن المبعوث الأممي، تشديده على ضرورة إجراء الانتخابات بموعدها.

وتتقدم ليبيا بهدوء وبكثير من الحذر نحو موعد الانتخابات، حيث من المتوقع أن تعلن المفوضية العليا للانتخابات نهاية الأسبوع الجاري على القائمة النهائية للمترشحين الذين سيخوضون السباق الانتخابي، بعد الانتهاء من مرحلة الطعون التي بدأ القضاء بالنظر فيها.

وتحظى هذه الانتخابات، بالإضافة إلى الاهتمام المحلي، بدعم دولي كبير، حيث تدفع القوى الدولية بكل قوة لتنظيمها في موعدها وإنجاحها، من أجل بدء مرحلة جديدة من الاستقرار في هذا البلد، بعد عقد من الفوضى.