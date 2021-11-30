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مسلحو سبها ينسحبون.. وطلب "طعن" القذافي يسلك طريقه!

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سيف الإسلام القذافي (أرشيفية- فرانس برس)
سيف الإسلام القذافي (أرشيفية - فرانس برس)
الانتخابات الليبية

مسلحو سبها ينسحبون.. وطلب "طعن" القذافي يسلك طريقه!

دبي - العربية.نت

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بعد أيام من العرقلة، وتعذر تقديم محامي سيف الإسلام القذافي أوراق الطعن بقرار استبعاده من انتخابات الرئاسة، المزمع عقدها الشهر المقبل، جراء "استعراض قوة" من قبل بعض المسلحين، انسحب العناصر المسلحون من محيط محكمة سبها الابتدائية الواقعة على بعد 650 كيلومترا جنوب غربي طرابلس.

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فقد اختفى المسلحون الذين ظهروا خلال الأيام الماضية من أمام المحكمة، اليوم الثلاثاء، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية، ما عبَّد الطريق أمام فريق القذافي القانوني لمتابعة إجراءات الطعن بقرار المفوضية العليا للانتخابات باستبعاده، من السباق الرئاسي.

إذ وصل محامي القذافي، خالد الزايدي، إلى مقر المحكة فور انسحاب العناصر من محيطها، وفق ما أكد مصدر محلي.

طعن نجل القذافي

وكان نجل العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، قال أمس الاثنين إن قوة عسكرية طوقت مبنى المحكمة ومنعت القضاة والموظفين من الدخول، ما تسبب في تأجيل النظر في الطعن المقدم ضد قرار مفوضية الانتخابات استبعاده من الترشح للرئاسة.

ليلمح لاحقا بتغريدة نشرها على حسابه المستحدث على تويتر ثقته بالانتصار وهزيمة الخصوم!.

سيف الإسلام القذافي (أسوشييتد برس)
سيف الإسلام القذافي (أسوشييتد برس)

يذكر أنه منذ الخميس الماضي تعذر على القذافي تقديم أوراق الطعن بقرار المفوضية، بعد بلبلة وفوضى وتهديدات تعرض لها العاملون والقضاة في محكمة سبها.

ما دفع البعثة الأممية إلى التأكيد على أن تلك الأجواء مرفوضة تماما، معربة عن قلقها من تعرض الجسم القضائي لضغوطات، تؤثر على مسار العملية الانتخابية التي يعول عليها المجتمع الدولي كثيرا، من أجل نقل البلاد من الفوضى، إلى المسار الديمقراطي.

وكانت المفوضية العليا أعلنت الأسبوع الماضي استبعاد 25 مرشحا، لعدم التزامهم بأحكام قانون الانتخابات، على رأسهم سيف الإسلام (49 عاما) المطلوب دوليا والمحكوم عليه محليا، مستندة بذلك إلى قانون الانتخابات الذي يفرض أن يكون أي مترشح خاليا من السوابق القانونية، وغير صادر بحقه حكم نهائي.

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