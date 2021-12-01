.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المغرب.. الاشتباه بوجود 13 إصابة بأوميكرون

  • الخط

المغرب.. الاشتباه بوجود 13 إصابة بأوميكرون

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أفادت أنباء أولية عن اشتباه السلطات المغربية في 13 حالة بإصابتها بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف مراسل العربية/الحدث، اليوم الأربعاء، أن الحالات تعود لأشخاص قدموا عبر المعبر الحدودي البري الكركارات مع موريتانيا.

المغرب يعلق الرحلات الجوية من فرنسا وإليها بسبب كورونا سياحة وسفر المغرب المغرب يعلق الرحلات الجوية من فرنسا وإليها بسبب كورونا

إلى ذلك، أغلقت السلطات المغربية المعبر الحدودي مع موريتانيا احترازياً.

وكان المغرب علّق الأحد الماضي جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعيين، لمواجهة المتحور الجديد.

في موازاة ذلك، كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أن مليوناً و695 ألفاً و226 شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس.

فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليوناً و683 ألفاً و635 شخصاً، مقابل 24 مليوناً و423 ألفاً و857 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 950 ألفاً و88 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 932 ألفاً و421 حالة بنسبة تعافٍ تبلغ 98.1% فيما استقر عدد الوفيات في حدود 14 ألفاً و779 بنسبة تصل إلى 1.6%.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره! شاهد.. لاعب كرة قدم شهير يصد لصاً دخل ليلاً عقر داره!
تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها تغريدات قديمة لرئيس تويتر.. تورطه في نقمة لا تحمد عقباها
الأكثر قراءة
مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا مصري سعت 194 دولة لاعتقاله يقع بقبضة الإنتربول في كولومبيا
مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون مخترع لقاح فايزر: لا داعي للهلع من أوميكرون
جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟! جدل حول زوجة محمد صلاح.. لماذا تسلمت جائزته؟!
اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر اليوم يبدأ.. السعودية ترفع تعليق القدوم من 6 دول بينها مصر
بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض! بالصور.. مومياء غريبة مكبلة اليدين في مقبرة تحت الأرض!
الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون الصحة السعودية: حددنا المخالطين لأول مصاب بأوميكرون
قبل أن تذهب
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
ماذا تعرف عن "جسر الأخوة" بين موريتانيا والسنغال؟
اكتشف المزيد