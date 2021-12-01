المغرب.. الاشتباه بوجود 13 إصابة بأوميكرون

أفادت أنباء أولية عن اشتباه السلطات المغربية في 13 حالة بإصابتها بمتحور أوميكرون من فيروس كورونا.

وأضاف مراسل العربية/الحدث، اليوم الأربعاء، أن الحالات تعود لأشخاص قدموا عبر المعبر الحدودي البري الكركارات مع موريتانيا.

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إلى ذلك، أغلقت السلطات المغربية المعبر الحدودي مع موريتانيا احترازياً.

وكان المغرب علّق الأحد الماضي جميع الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوعيين، لمواجهة المتحور الجديد.

في موازاة ذلك، كشفت وزارة الصحة المغربية، اليوم، أن مليوناً و695 ألفاً و226 شخصاً تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس.

فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 22 مليوناً و683 ألفاً و635 شخصاً، مقابل 24 مليوناً و423 ألفاً و857 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأشارت إلى أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 950 ألفاً و88 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020.

كما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 932 ألفاً و421 حالة بنسبة تعافٍ تبلغ 98.1% فيما استقر عدد الوفيات في حدود 14 ألفاً و779 بنسبة تصل إلى 1.6%.