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تونس.. القبض على متهمين اثنين على صلة بتنظيمات إرهابية

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الشرطة التونسية

تونس.. القبض على متهمين اثنين على صلة بتنظيمات إرهابية

دبي - العربية.نت

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أعلن الأمن التونسي، اليوم الأربعاء، اعتقال شخص على علاقة بتنظيمات إرهابية في منطقة منزل بورقيبة، وفق ما نقلت إذاعة "شمس أف أم".

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إلى هذا، أوضح مصدر في الأمن التونسي أن "فرقة الاختصاص في منطقة الأمن بمنزل بورقيبة تمكنت بالتنسيق مع المصلحة الجهوية المختصة ببنزرت، وعلى إثر تزودهم بمعلومات استخباراتية دقيقة من إلقاء القبض على شخص مصنف بالتكفيري، عرف بتشدده وتمجيده للإرهاب وعلى علاقة تخابرية بتنظيمات إرهابية".

وأحيل المتهم إلى النيابة العمومية للتحقيق معه في جرائم إرهابية.

كذلك، تمكنت فرقة الأبحاث والتفتيش التابعة للحرس الوطني في معتمدية تالة من ولاية القصرين، أمس الثلاثاء من إلقاء القبض على شاب بصدد التواصل عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع عناصر إرهابية موجودة خارج أرض الوطن وفق مصدر أمني بالجهة. وفق ما أورت وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

فيما أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية من القصرين بالاحتفاظ به من أجل الاشتباه في انتمائه إلى تنظيم إرهابي مع اتخاذ الإجراءات القانونية في شأنه.

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