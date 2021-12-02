الجيش الليبي: سنؤمن الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرتنا

مع تصاعد التوتر والمخاوف في آن على مصير الانتخابات الليبية المزمع عقدها في 24 من الشهر الحالي، أكد الجيش الوطني أنه سيؤمن الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرته.

جاء ذلك في تصريحات لـ"العربية/الحدث" مساء الأربعاء.

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وفي وقت سابق الأربعاء حذرت الولايات المتحدة من تحركات بعض المسلحين. وقال السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تشارك الليبيين والمجتمع الدولي مخاوفهم، مطالباً بوجوب عدم السماح للأطراف المسلحة والعنف بتهديد الانتخابات.

كما نقلت السفارة الأميركية عبر تويتر عن نورلاند دعوته جميع الأطراف إلى تهدئة التوتر واحترام العملية الانتخابية القانونية والإدارية التي تقودها ليبيا حالياً.

اتساع الخروقات الأمنية

أتى ذلك بعد أن أكد وزير الداخلية الليبي، خالد مازن، أن اتساع الخروقات الأمنية في الأيام الأخيرة أصبح يهدد سير العملية الانتخابية بالبلاد.

وقال مازن خلال مؤتمر صحافي مشترك مع وزيرة العدل حليمة عبد الرحمن، الثلاثاء، إن الوزارتين تلقتا العديد من الشكاوى ومن عدة أطراف بشأن الخروقات الأمنية، مشيراً إلى أن هذا الوضع بات مقلقاً ويمس بنزاهة الانتخابات وسلامة إجراءاتها ويعرقل عملية تأمينها.

كما أضاف أن حادثة الاعتداء على مجمع محاكم سبها، الذي يجري التحقيق في ملابساته، واعتذار اللجنة القضائية المشكلة بهذه المحكمة للنظر في الطعون الانتخابية بسبب الانفلات الأمني، هددت الخطة الأمنية التي وضعت لتأمين الانتخابات.

لم يعد مقبولاً

كذلك شدد مازن على أن الوضع لم يعد مقبولاً وسيؤثر على سير العملية الانتخابية بشكل طبيعي.

وكشف أن استمرار عرقلة الخطة الأمنية واتساع رقعة الانتهاكات والاعتداءات سيؤدي إلى الإضرار بجهود الخطة الأمنية، ما ينعكس مباشرة على سير العملية الانتخابية والالتزام بإجرائها في موعدها المحدد.

فوضى أمنية

يذكر أنه على امتداد 3 أيام، منع مسلحون محكمة سبها جنوب ليبيا من عقد جلستها للنظر في طعن قدمه سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، ضد قرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وجعلت هذه الفوضى الأمنية، التي أصبحت تحيط بالإجراءات الانتخابية في البلاد، الكثيرين يشككون في إمكانية إجراء هذا الاستحقاق في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر الحالي.

فيما يعلق المجتمع الدولي أهمية كبرى لهذا الاستحقاق، الذي يأمل أن يدخل ليبيا بعد سنوات طويلة من الصراع، في خانة استقرار مقبولة، بعد فتح صفحة جديد من الحكم الديمقراطي.