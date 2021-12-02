ليبيا.. مفوضية الانتخابات تعلن تعرض مراكز انتخابية لخروق أمنية

أعلنت مفوضية الانتخابات الليبية اليوم الخميس، تعرض عدد من المراكز الانتخابية لخروقات أمنية في العاصمة طرابلس ومدينة العزيزية.

وأكد رئيس غرفة العمليات الرئيسية بالمفوضية سعيد القصبي أن مسلحين كانوا يرتدون زيا مدنيا اقتحموا أربعة مراكز في العزيزية ومركزا في طرابلس وانتزعوا بطاقات ناخبين عنوة بقوة السلاح.

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وأضاف أن عملية جرد تجرى حاليا لتحديد أعداد البطاقات المسروقة واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيتش، التقى في طرابلس أمس برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا الدكتور عماد السايح.

وجرى إطلاع المبعوث الخاص على التقدم الذي أحرزته المفوضية حتى الآن في التحضير لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر الحالي. وأشاد المبعوث الخاص بالجهود الاستثنائية التي تبذلها المفوضية لتنفيذ الانتخابات رغم التحديات الفنية وفي إطار زمني قصير ووسط بيئة سياسية شديدة الاستقطاب.