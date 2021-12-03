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اللجنة العسكرية الليبية تقدم لتركيا خطتها لإخراج المرتزقة

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A Turkish deminer searches for landmines in the Salah al-Din area, south of the Libyan capital Tripoli, on June 15, 2020. Human Rights Watch earlier this month accused pro-Haftar forces of laying Russian and Soviet-era landmines as they withdrew from Tripoli's southern districts. A team of Turkish deminers arrived in Tripoli last week to bring their expertise, under a broader military cooperation agreement signed late last year between Tripoli and Ankara.
قوات تركية في ليبيا (أرشيفية)
التدخل التركي

اللجنة العسكرية الليبية تقدم لتركيا خطتها لإخراج المرتزقة

اللجنة قدمت خلال اجتماع ضم مسؤولين أتراك وممثلين عن البعثة الأممية لليبيا معلومات عن خطة العمل حول انسحاب القوات الأجنبية التي أقرتها اللجنة في جنيف في 8 أكتوبر

العربية.نت

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قالت وزارة الدفاع التركية في بيان الجمعة إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عقدت اجتماعاً مع السلطات التركية في أنقرة اليوم بناءً على طلب اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5+5.

وأضافت الوزارة أن اللجنة قدمت خلال الاجتماع معلومات عن خطة العمل حول انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا والتي أقرتها اللجنة في جنيف في 8 أكتوبر الماضي.

من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية وممثلي دول الجوار الإفريقي في القاهرة في نوفمبر الماضي
من اجتماع اللجنة العسكرية الليبية وممثلي دول الجوار الإفريقي في القاهرة في نوفمبر الماضي

وأشارت إلى أن الاجتماع بحث "الخطوات الممكن اتخاذها من أجل إحلال السلام والاستقرار والأمن في ليبيا".

يذكر أنه في 4 نوفمبر الماضي، كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعلنت عن اتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المقاتلين والمرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا.

وفي 8 أكتوبر الماضي، كانت اللجنة العسكرية المشتركة الليبية قد أقرّت في جنيف خطة عمل لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد تدريجياً.

يأتي الاجتماع في تركيا الجمعة بعد أسبوع من اجتماع مماثل مع ممثلي دول الجوار الإفريقي (السودان وتشاد والنيجر)، جرى عقده في تونس، وتم خلاله الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المرتزقة والمقاتلين بكافة تصنيفاتهم، الذين ينتمون لهذه الدول، من الأراضي الليبية، في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة.

مرتزقة سوريين في ليبيا
مرتزقة سوريين في ليبيا
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ولا يزال ملف سحب المرتزقة مطروحاً للبحث بين السلطات الليبية وبعض القوى الدولية وعلى رأسها روسيا وتركيا، مع استمرار تواجد المرتزقة السوريين الذين نقلتهم أنقرة إلى ليبيا، وقوات "مجموعة فاغنر"، في مناطق متفرقة من الغرب والشرق الليبي.

ولا يتوقع أن تكون مهمة اللجنة العسكرية سهلة في إقناع الدولتين لسحب المرتزقة وقواتهما بشكل نهائي من ليبيا أو في إحراز تقدم كبير في هذا الملف، فأنقرة أكدت في أكثر من مرة أنها لا تنوي سحب قواتها، وتعتبر أن وجودها العسكري على الأراضي الليبية هو وجود شرعي بمقتضى اتفاق مع حكومة الوفاق السابقة، بينما تنفي موسكو أي علاقة لها مع مجموعة " فاغنر".

وكان طرفا الصراع توصلا قبل عام إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في مدينة جنيف السويسرية، ينص على انسحاب جميع المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا بحلول شهر يناير الماضي، لكن جدال الطرفين والدول المعنية بهذه القضيّة، عطل إخراج المرتزقة من الأراضي الليبية.

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