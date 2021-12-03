قيس سعيد يغيّر تاريخ الاحتفال بثورة تونس.. من يناير لديسمبر

قرر الرئيس التونسي قيس سعيّد الخميس تغيير تاريخ الاحتفال بذكرى ثورة 2011 من 14 يناير إلى 17 ديسمبر من كل سنة معتبراً أن التاريخ الأول غير ملائم.

وقال سعيّد في اجتماع وزاري في قصر قرطاج: "يوم 17 ديسمبر هو يوم عيد الثورة وليس يوم 14 يناير كما تم الإعلان عن ذلك في العام 2011".

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وعلّل سعيّد قراره بقوله إن "الانفجار الثوري انطلق من سيدي بوزيد ولكن للأسف تم احتواء الثورة حتى يتم إقصاء الشعب عن التعبير عن إرادته وعن الشعارات التي رفعها".



من احتفال تونس بالثورة عام 2017 من احتفال تونس بالثورة عام 2018

وفي 14 يناير في العام 2011 سقط نظام الرئيس الراحل الأسبق زين العابدين بن علي إثر انتفاضة شعبية ضده.

وكانت انطلقت شرارة الاحتجاجات الاجتماعية في ديسمبر في العام 2010 في محافظة سيدي بوزيد بعدما أضرم الشاب والبائع المتجول محمد البوعزيزي النار في جسمه احتجاجاً على تعامل الشرطة معه.

ومنذ العام 2011 يُحتفل سنوياً ورسمياً بيوم 14 يناير عيداً وطنياً للثورة في تونس.

وتأتي الخطوة سعيّد هذه في ظل مناخ سياسي مضطرب تشهده البلاد إثر قرار الرئيس التونسي في 25 يوليو الماضي تجميد أعمال البرلمان حتى إشعار آخر ورفع الحصانة عن النواب وإقالة رئيس الحكومة.

وأكد سعيّد في تصريحات سابقة أن رئاسة الجمهورية تعمل على الإعداد لحوار وطني ستشرك فيه الشباب أساساً، بينما تطالبه أحزاب سياسية والاتحاد العام التونسي للشغل بخارطة طريق واضحة وبانتخابات مبكرة.

وقال سعيّد في الاجتماع الوزاري الخميس: "في الأيام القليلة القادمة سيتم الاعلان عن المواعيد التي ينتظرها الشعب"، مشدداً على أنه "لا مجال للرجوع الى الوراء".

وشدد على "مواصلة تحمّل المسؤولية بكل صدق وأمانة في هذه المرحلة التاريخية الصعبة والدقيقة التي تمرّ بها البلاد"، مضيفاً: "لا مجال للتفريط في الدولة وفي سيادة الشعب وفي اختياراته التي عبّر عنها بكلّ وضوح".

كما اعتبر أن "ما يحصل الآن هو تآمر على أمن الدولة"، مؤكداً أن في برنامج المتآمرين، الذين لم يسمهم، "تفجير" الدولة التونسي، مضيفاً: "لسنا مستعدين لترك البلاد لقمة سائغة".