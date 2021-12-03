هل سيطعن خصوم سيف الإسلام القذافي بقرار عودته للسباق الرئاسي؟

قضت محكمة سبها، أمس الخميس، بإعادة المرشح سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي الرئاسي وبإسقاط قرار المفوضية العليا للانتخابات إقصاءه من القائمة الأولية للمرشحين، لكن قبول طعنه والحكم لصالحه لا يضمن ترشحه النهائي إلى هذه الانتخابات، إلا بعد 3 أيام.

وفي هذا السياق، أوضح المحامي الليبي، عصام التاجوري، في تصريح لـ"العربية.نت"، أن الحكم الذي أصدرته اللجنة الابتدائية بمحكمة سبها لصالح سيف الإسلام القذافي هو حكم ابتدائي وليس نهائياً، وهو معرض للاستئناف من قبل منافسيه من المرشحين الرئاسيين أو من قبل المفوضية العليا للانتخابات التي أصدرت قرار استبعاده من القائمة الأولية للمرشحين الرئاسيين، خلال 72 ساعة، مضيفاً أنه غير قابل للتنفيذ إلا بعد انقضاء هذه المهلة.

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ووفقاً لنص القانون الليبي، يحق للمفوضية العليا للانتخابات أو للشخصيات المرشحة للانتخابات، الطعن في قرار اللجنة الابتدائية بمحكمة سبها إعادة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي، أمام دائرة الاستئناف بالمحكمة ذاتها، التي تتولى بدورها النظر في الطعون المرفوعة على الأحكام الصادرة عن اللجنة الابتدائية والبتّ فيها وإصدار الحكم النهائي.

وأشار التاجوري، إلى أنه لا يمكن الطعن في القرار إلا أمام دائرة استئناف محكمة سبها، ولا يمكن نقل أو إحالة الملّف إلى محكمة بنغازي أو طرابلس، إلا إذا قرر قضاة محكمة سبها التنحي عن نظر الدعوى.

وحتّى الآن، لم يتقدمّ أي أحد بطعن ضد قرار عودة سيف الإسلام القذافي إلى السباق الانتخابي، التي تسبّبت في إرباك المشهد السياسي والانتخابي الليبي، وإزعاج منافسيه، بوصفه أحد أكثر المرشحين شعبية وأوفرهم حظّا للفوز بالرئاسة.