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الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

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مرتزقة في ليبيا
الأزمة الليبية

الاتحاد الأوروبي: مستعدون لتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا

تشيا: سنحاول بذل كل ما بوسعنا فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج

دبي - العربية.نت

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نقلت وكالة (نوفا) الإيطالية عن رئيسة البعثة الأوروبية للمساعدة في إدارة الحدود المتكاملة في ليبيا (إيبام) ناتاليا تشيا، اليوم السبت، التأكيد على استعداد الاتحاد الأوروبي لتسهيل انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا من خلال منصة دائمة للتعاون بين بعثات الاتحاد الأوروبي في ليبيا والنيجر ومالي وموريتانيا.

وقالت تشيا في الحلقة النقاشية ضمن حوارات منتدى البحر المتوسط إن اللجنة العسكرية (5+5) في ليبيا، والمؤلفة من خمسة ضباط من حكومة الوحدة الوطنية السابقة ونفس العدد من الجيش الوطني الليبي، قدمت خطة لسحب المرتزقة من ليبيا بدءاً من دول الساحل.

وأضافت أن "اللجنة طلبت دعم الاتحاد الأوروبي ونحن نعمل على التنسيق الإقليمي للبعثات مثل تلك الموجودة في ليبيا ومالي والنيجر وتشاد". وتابعت "سنحاول بذل كل ما في وسعنا فيما يتعلق بنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج".

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وفي وقت سابق السبت، عضو اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، الفريق فرج الصوصاع إن تركيا رحبت بضرورة سحب المرتزقة من ليبيا بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين "متوازيا ومتزامنا".

وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، أضاف الصوصاع أن اللجنة طلبت خلال زيارة لأنقرة من الجانب التركي "ضرورة سحب المرتزقة من الطرفين وفقا للخطة الموضوعة التي تقضي بسحب جميع المرتزقة وكذلك القوات الأجنبية تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية".

وأشار إلى أن اللجنة ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقراراتها على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين.

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