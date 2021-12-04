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عضو بلجنة "5+5": هذا شرط تركيا لسحب المرتزقة من ليبيا

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فصائل موالية ل تركيا ارسال مرتزقة الى ليبيا
من المرتزقة في ليبيا "أرشيفية"
الأزمة الليبية

عضو بلجنة "5+5": هذا شرط تركيا لسحب المرتزقة من ليبيا

عضو بلجنة 5+5 يؤكد أن تركيا رحبت بضرورة سحب المرتزقة بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين متوازيا ومتزامنا

العربية.نت

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قال عضو اللجنة العسكرية الليبية (5+5)، الفريق فرج الصوصاع، اليوم السبت، إن تركيا رحبت بضرورة سحب المرتزقة من ليبيا بشرط أن يكون الانسحاب من الطرفين "متوازيا ومتزامنا".

وبحسب ما نقلت عنه وسائل الإعلام الروسية، أضاف الصوصاع أن اللجنة طلبت خلال زيارة لأنقرة من الجانب التركي "ضرورة سحب المرتزقة من الطرفين وفقا للخطة الموضوعة التي تقضي بسحب جميع المرتزقة وكذلك القوات الأجنبية تحقيقا لمبدأ السيادة الوطنية".

وأشار إلى أن اللجنة ستتوجه إلى موسكو لنفس الطلب وفقا لقرارات مجلس الأمن الداعمة لقراراتها على أن يكون الانسحاب المتزامن تحت إشراف المراقبين الدوليين والمحليين.

وبحثت اللجنة العسكرية المشتركة 5(+5) مع المسؤولين الأتراك والروس، وضع جدول زمني لخروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

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وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش اللواء خالد المحجوب في تصريح لـ"العربية.نت"، إن اللجنة تحولت الخميس إلى تركيا، للاجتماع مع مسؤولي وزارة الدفاع التركية، لمناقشة ملف المرتزقة والقوات الأجنبية، والتفاهم على خطة وجدول زمني لسحبهم من ليبيا بصفة نهائية، مضيفا أن اللجنة ستتنقل بعد ذلك إلى روسيا من أجل بحث الملف ذاته.

يأتي ذلك، بعد أسبوع من اجتماع مماثل مع ممثلي دول الجوار الإفريقي (السودان وتشاد والنيجر)، جرى عقده في تونس، وتم خلاله الاتفاق على إنشاء آلية اتصال وتنسيق فعالة لإخراج المرتزقة والمقاتلين بكافة تصنيفاتهم، الذين ينتمون لهذه الدول، من الأراضي الليبية، في عملية تدريجية ومتوازنة ومتزامنة ومتسلسلة.

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