.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.. خالفها الدبيبة دون تبعات

  • الخط
الانتخابات الليبية

المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.. خالفها الدبيبة دون تبعات

تنص المادة على أن يتوقف كل مرشح عن عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.. لكن ترشح رئيس الحكومة قُبل رغم ذلك

العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

تعتبر المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة في ليبيا الأكثر جدلية من بين جميع المواد.

وتنص المادة 12 على أن يتوقف كل مرشح عن عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.

وأشار نصّها بوضوح إلى وجوب أن يتوقف كل مترشح، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فيعود لعمله السابق وتُصرف كل مستحقاته.

أبرز المعترضين على تلك المادة، ومن خالف نصها بشكل واضح، هو رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي واصل مهامه وقدم أوراق ترشحه وقُبلت رغم مخالفتها للمادة 12.

واعتمد الدبيبة على قرار البرلمان بسحب الثقة منه في 22 سبتمبر، أي قبل المدة المحددة للتوقف عن المهام، واعتبر نفسه متوقفاً عن العمل رغم ظهوره العلني واستمراره في إصدار القرارات.

البرلمان الليبي (أرشيفية)
البرلمان الليبي (أرشيفية)
ما هو البند 7 من قانون انتخابات الرئيس في ليبيا؟ المغرب العربي الانتخابات الليبية ما هو البند 7 من قانون انتخابات الرئيس في ليبيا؟

لكن هناك مخالفة أخرى تشوب ترشح الدبيبة، وهي توقيعه على عدم المشاركة في الانتخابات عندما تولى منصبه وفقاً للاتفاق السياسي الذي صاغه ملتقى الحوار بموافقة الأمم المتحدة.

كما يبقى سؤال مهم أيضاً دون إجابة، وهو كيف سيعود المرشحون إلى مناصبهم السابقة إذا خسروا الانتخابات وشُكلت سلطات جديدة، حيث من المستبعد أن يعود عقيلة صالح لرئاسة البرلمان بعد انتخاب آخر جديد، كما لا يمكن للدبيبة الاحتفاظ برئاسة الحكومة بعد تشكيل أخرى. كما يطرح سؤال أخير وهو: من سيقود الجيش الليبي عند تعيين وزير دفاع.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق طلب منها الطلاق أكثر من مرة.. مصطفى فهمي إلى التحقيق
انتحرت على أن يمسها الدواعش.. ابنة سنجار تعانق ترابها انتحرت على أن يمسها الدواعش.. ابنة سنجار تعانق ترابها
الأكثر قراءة
ياسمين لزوجها: ياسمين لزوجها: "قعدت تقولي وحش الكون وكنت هسيب الكون كله"
السعودية وفرنسا توقعان صفقات ضخمة في مجال الطيران العسكري السعودية وفرنسا توقعان صفقات ضخمة في مجال الطيران العسكري
كيف تحور كورونا أوميكرون؟ علماء يرجحون نظرية تقلب الموازين كيف تحور كورونا أوميكرون؟ علماء يرجحون نظرية تقلب الموازين
موقف إنساني نبيل لممرضة سعودية حاولت إنقاذ مصابي حادث مروع موقف إنساني نبيل لممرضة سعودية حاولت إنقاذ مصابي حادث مروع
فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته فيديو.. سفاح الإسماعيلية خلف الأسوار في أولى جلسات محاكمته
اتفاق سعودي فرنسي على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة اتفاق سعودي فرنسي على ضرورة التصدي لأنشطة إيران المزعزعة لأمن المنطقة
قبل أن تذهب
جبهة تيغراي: نعد لهجوم كبير سيحسم المعركة مع قوات آبي أحمد
جبهة تيغراي: نعد لهجوم كبير سيحسم المعركة مع قوات آبي أحمد
اكتشف المزيد