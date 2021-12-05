المادة 12 من قانون انتخاب الرئيس.. خالفها الدبيبة دون تبعات

تعتبر المادة 12 من قانون انتخابات الرئاسة في ليبيا الأكثر جدلية من بين جميع المواد.

وتنص المادة 12 على أن يتوقف كل مرشح عن عمله قبل 3 أشهر من موعد الانتخابات.

مادة اعلانية

وأشار نصّها بوضوح إلى وجوب أن يتوقف كل مترشح، سواء كان مدنياً أو عسكرياً، عن ممارسة مهامه قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر، وإذا لم ينتخب فيعود لعمله السابق وتُصرف كل مستحقاته.

أبرز المعترضين على تلك المادة، ومن خالف نصها بشكل واضح، هو رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة الذي واصل مهامه وقدم أوراق ترشحه وقُبلت رغم مخالفتها للمادة 12.

واعتمد الدبيبة على قرار البرلمان بسحب الثقة منه في 22 سبتمبر، أي قبل المدة المحددة للتوقف عن المهام، واعتبر نفسه متوقفاً عن العمل رغم ظهوره العلني واستمراره في إصدار القرارات.

لكن هناك مخالفة أخرى تشوب ترشح الدبيبة، وهي توقيعه على عدم المشاركة في الانتخابات عندما تولى منصبه وفقاً للاتفاق السياسي الذي صاغه ملتقى الحوار بموافقة الأمم المتحدة.

كما يبقى سؤال مهم أيضاً دون إجابة، وهو كيف سيعود المرشحون إلى مناصبهم السابقة إذا خسروا الانتخابات وشُكلت سلطات جديدة، حيث من المستبعد أن يعود عقيلة صالح لرئاسة البرلمان بعد انتخاب آخر جديد، كما لا يمكن للدبيبة الاحتفاظ برئاسة الحكومة بعد تشكيل أخرى. كما يطرح سؤال أخير وهو: من سيقود الجيش الليبي عند تعيين وزير دفاع.