برلين 1 و2 .. مفاوضات رسمت مسار الأزمة الليبية

أعادت الأجواء المتوترة التي تعيشها ليبيا هذه الأيام -بينما تتوجه الأنظار إلى الاستحقاق الانتخابي- سنوات طويلة من الفوضى إلى الواجهة مجدداً.

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فقد عاشت البلاد منذ سقوط القذافي أوقاتاً صعبة، تخللتها مفاوضات ومباحثات لإنهاء انقسام طال وجوده.

ولعل أهم المرتكزات كانت وضعت في مؤتمر برلين 1، (19 يناير/ كانون الثاني 2020)، والذي ناقش العملية الانتقالية الليبية.

وعقد مؤتمر السلام الخاص بليبيا في برلين بألمانيا في ذاك التاريخ، وشارك فيه قائد الجيش خليفة حفتر، ورئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، إلى جانب عدة منظمات دولية و11 دولة، من بينها الجزائر.

ومن أبرز النقاط التي توصل إليها المشاركون: لا حل عسكريا للنزاع، وكذلك احترام حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة عام 2011 على ليبيا، حيث تعهدت أبرز الدول المعنيّة بالنزاع، احترام الحظر، وبعدم التدخّل في شؤونها الداخلية، سعيًا منها إلى إعادة السلم.

برلين 2 .. المرتزقة والانتخابات

أما مؤتمر "برلين2" الذي عقد حول ليبيا، فقد اختتم أعماله في العاصمة الألمانية يوم الـ23 يونيو/حزيران الماضي من العام الجاري، مؤكداً على إجراء الانتخابات في موعدها المقرر يوم 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري.

والانسحاب الفوري للمرتزقة الأجانب من ليبيا، وكذلك السماح بانسحاب متبادل ومتناسق ومتوازن للقوات الأجنبية، مع الإسراع في حل الجماعات المسلحة والميليشيات ونزع سلاحها.

كذلك فرض عقوبات أممية ضد من ينتهك حظر الأسلحة أو وقف إطلاق النار، وإنشاء قوات أمن ودفاع ليبية موحدة تحت سلطة مدنية موحدة.

طريق وعر خطر

الجدير ذكره أن الطريق إلى صناديق الاقتراع لا يزال محفوفاً بالمخاطر في ليبيا، وذلك قبل أقل من 3 أسابيع على موعد الانتخابات (المقررة في 24 ديسمبر).

في حين يزداد التوتر السياسي والأمني وتتصاعد الخلافات القانونية بين المعسكرات المتنافسة حول أهلية المترشحين، ما جعل الكثير يشككون في احتمالية إجرائها في هذا الموعد.

بينما تلقي المشاهد القادمة من جنوب البلاد، حيث هاجم مسلحون محكمة سبها ومنعوا القضاة من النظر في الطعن الذي تقدم به سيف الإسلام القذافي، وكذلك من غربها، حيث هاجمت ميليشيات مسلحة مراكز انتخابية، ومن الشرق حيث يعارض تكتل برلماني قبول ترشح شخصيات لا تتوافق مع شروط قانون الانتخابات، الضوء على "حقل الأشواك" الذي تسير فيه العملية الانتخابية بالبلاد والتي بات يصعب التنبؤ بمصيرها.