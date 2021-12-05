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محكمة طرابلس تؤجل النظر باستبعاد حفتر من السباق الرئاسي

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خليفة حفتر خلال تقديم أوراق ترشح للانتخابات الرئاسية الليبية (رويترز)
خليفة حفتر خلال تقديم أوراق ترشح للانتخابات الرئاسية الليبية (رويترز)
الانتخابات الليبية

محكمة طرابلس تؤجل النظر باستبعاد حفتر من السباق الرئاسي

العربية.نت – منية غانمي

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أجّلت محكمة الاستئناف في العاصمة الليبية طرابلس، اليوم الأحد، النظر في حكم محكمة الزاوية القاضي باستبعاد قائد الجيش الليبي الجنرال خليفة حفتر، من السباق الرئاسي، إلى يوم غد الاثنين.

وقبل أسبوع، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة الزاوية، باستبعاد حفتر من القائمة الأولية للمرشحين للانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد أقل من 3 أسابيع، بسبب عدم توفره على شروط الترشح.

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في المقابل، أثار القرار جدلاً قانونياً واسعاً، لعدم اختصاص المحكمة في النظر بالطعون الانتخابية، استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء بأن الطعن يكون في المكان الذي تقدم فيه المرشح بأوراق ترشحه، وهي محكمة بنغازي بالنسبة لحفتر.

توقعات برفض الحكم

ومن المرجح أن تصدر محكمة طرابلس غداً الاثنين، قرارا نهائيا بشأن ترشح حفتر إلى الانتخابات من عدمه، وسط توقعات بأن ترفض حكم محكمة الزاوية لغياب حجج قانونية قويّة لاستبعاده.

يأتي ذلك، فيما تهدد هذه المعارك القضائية المستمرّة بين المعسكرات والشخصيات المتنافسة، بعرقلة الانتخابات المقررة يوم 24 ديسمبر كانون الأول، ومعها عملية السلام التي تدعمها الأمم المتحدة وتهدف من ورائها إلى إنهاء الانقسام والفوضى المستمرة منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011.

وقد يؤدي الفشل في المضي قدما في الانتخابات، التي ينتظرها الليبيون لانتخاب سلطة شرعية، إلى عودة العنف والحرب، حيث إن رفض المرشحين قبول النتيجة، وهو أمر غير مستبعد، يمكن أن يؤدي بالبلاد إلى سيناريو أسوأ من الوضع الحالي، في ظلّ استمرار سيطرة ميليشيات مسلّحة مدعومة بمرتزقة أجانب على الأرض والسلاح وحتّى الثروة.

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