ميليشيات مصراتة.. 17 ألف مقاتل و4 فصائل وولاء لباشاغا

تُعد مصراتة المدينة الأبرز والأهم بالنسبة لتواجد الميليشيات المؤثرة في ليبيا، حيث يمتد نفوذها إلى طرابلس وتزاحم الميليشيات هناك.

وتُعد مليشيات مصراتة أكبر قوة في مدن الغرب الليبي، ويقدّر تعدادها بأكثر من 17 ألف مقاتل، وتمتلك آلاف العربات المسلحة ومئات الدبابات وعشرات الطائرات العسكرية، إضافةً إلى مخازن للأسلحة، إذ تتلقى دعما كبيراً من تركيا وتحوز على ثقة مسؤوليها، لاعتبارات أيديولوجية.

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تدين غالبية مليشيات مصراتة بالولاء لفتحي باشاغا (وزير الداخلية السابقة في حكومة الوفاق)، لكن لا تدعمه بشكل مطلق كما يحاول أنصاره التسويق.

تتكون مصراتة من خليط من المليشيات أهمها:

-لواء الحلبوص. وهو أقوى وأكثر المليشيات تجهيزاً، ويسيطر على طريق المطار وجنوبي طرابلس. ويقوده محمد الحداد الذي عينه رئيس حكومة الوفاق فايز السراج رئيساً للأركان.

-ميليشيا الصمود. وتعدّ من أكبر وأقوى المليشيات المسلحة في مصراتة وفي الغرب الليبي ويقودها صلاح بادي المدرج على قائمة عقوبات مجلس الأمن الدولي والذي كان أحد قادة عملية "فجر ليبيا" عام 2014 اعتراضاً على نتائج انتخاب البرلمان الليبي.

-ميليشيا حطين. وهي ثالث أكبر الميليشيات في مصراتة، وتدين بالولاء لعائلة باشاغا. وكان عبد الهادي باشاغا آمر هذه الميليشيا إلى أن قُتل في 2011 وهو أخ فتحي باشاغا. آمرها الحالي هو عمر محمد عظّام.

-كتيبة المرسي. وتعتبر من أكبر الداعمين لفتحي باشاغا الذي قام بتشكيلها وشارك بها في هجوم "فجر ليبيا" على العاصمة طرابلس عام 2014.