الجيش الليبي: نتائج لقاءات لجنة 5+5 في تركيا كانت إيجابية

أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوي بالقيادة العامة للجيش الليبي، خالد المحجوب، أن نتائج لقاءات اللجنة العسكرية المشتركة 5 + 5 في تركيا كانت إيجابية ومشجعة للغاية.

وقال المحجوب في بيان مساء الأحد إن الجانب التركي أكد على استعداده إجلاء المرتزقة وإنهاء تواجده في ليبيا، شرط أن يكون ذلك متزامناً مع خروج باقي المرتزقة وبشكل يشمل الجميع، وفقاً لتواريخ وجداول زمنية محددة.

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القبول بنتائج الانتخابات

كما أشار إلى أن أنقرة أكدت اهتمامها وحرصها على استقرار ليبيا والقبول بنتائج الانتخابات المرتقب إجراؤها في 24 ديسمبر الحالي مهما كان من سيفوز بها، طالما أنها إرادة الشعب الليبي، وأنها ستتعاون من أجل علاقات متميزة تحترم فيها سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها.

كذلك كشف أن أنقرة أبدت رغبتها في العمل على التنسيق للبدء في فتح رحلات مباشرة بين تركيا ومدينة بنغازي والتطلع إلى التعاون التجاري والاقتصادي.

جاء موقف أنقرة خلال لقاء ممثلي وزارة الدفاع التركية في اليومين الماضيين مع أعضاء اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، لبحث ملف سحب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

الانتخابات في موعدها

يذكر أن تركيا كانت أعلنت في وقت سابق الأحد على لسان المتحدث باسم الرئاسة إبراهيم قالن أنها تؤيد إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد.

وأكد قالن في تصريح لوكالة "الأناضول" أنه في حال تأجيل الانتخابات الليبية يجب توضيح الأسباب بشفافية للرأي العام والإعلان عن خريطة طريق محددة بخصوص السباق الانتخابي.