ليبيا.. محتجون يقتحمون مبنى مفوضية الانتخابات في طرابلس

بدأ محتجون، مساء الثلاثاء، اعتصاما أمام مبنى المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا بالعاصمة طرابلس، للتعبير عن رفضهم للعملية الانتخابية الجارية والمطالبة بتأجيلها إلى حين إجراء استفتاء على الدستور.

وأظهرت مقاطع فيديو مصوّرة، لحظة وصول أطراف محسوبة على ثورة 17 فبراير، من طرابلس والزاوية ومصراتة، إلى مقر المفوضية ونصب خيام أمامها، لتنفيذ اعتصام، رافعين شعارات "لا للانتخابات بدون دستور".

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ويأتي ذلك، قبل ساعات من إعلان المفوضية عن القائمة النهائية للمرشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها يوم 24 ديسمبر الجاري.

وقبل يومين، أعلن "ثوار وكتائب مدينة مصراتة"، عن رفضهم التام جراء الانتخابات الرئاسية قبل الاستفتاء على الدستور، وعدم قبولهم بترشح سيف الإسلام القذافي وخليفة حفتر إلى الانتخابات، أو إمكانية توليهم مناصب قيادية في الفترة المقبلة.

ويعتبر انقلاب المليشيات المسلحة على الانتخابات ورفضها لبعض المرشحين، من أهم التحديات التي قد تعرقل إجراء الانتخابات الليبية في موعدها، كما تكشف المأزق الذي يواجه مستقبل الإستقرار في البلاد.

وتلقي مشاهد الاحتجاجات والاعتصام أمام مقرّ المفوضية العليا للانتخابات، بالضوء، على صعوبة إتمام العملية الانتخابية في ليبيا وإجراء الاستحقاق في الموعد المحدد، في هذه الظروف، حيث يهدد استمرار الخلافات بين المعسكرات المتنافسة والتوترات الأمنية على الأرض، بتأجيلها أو إلغائها.

في المقابل، تؤكد المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا استعدادها لتنظيم الانتخابات الرئاسية، وتتحضرّ لإعلان القائمة النهائية للمرشحين الذين سيتنافسون على الرئاسة وبدء الحملات الإنتخابية.

وفي ظلّ هذا الوضع المتوترّ، بدأت أوساط سياسية ليبية وحتى قوى دوليّة، تدفع نحو خيار التأجيل، إلى حين التوصل إلى صيغة توافق بين الأطراف الفاعلة في ليبيا، تضمن اعتراف الجميع بالنتائج التي ستسفر عنها العملية الانتخابية حال إجرائها، والتعامل مع أيّ طرف يفوز بالانتخابات.