وزير الخارجية الفرنسي يزور الجزائر الأربعاء "لإحياء" العلاقات الثنائية

يزور وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، الجزائر، الأربعاء، "لإحياء العلاقة" الفرنسية-الجزائرية المتوترة منذ أشهر، على ما أفادت وزارة الخارجية الفرنسية.

وقالت الخارجية الفرنسية: "إنها زيارة عمل وتقييم ولإحياء العلاقات". وسيلتقي لودريان في زيارته التي لم يعلن عنها حتى اللحظة الأخيرة نظيره الجزائري رمطان لعمامرة والرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، على ما أوضح المصدر نفسه.

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وفي 27 نوفمبر، قال الرئيس الجزائري تبون، إنّ العلاقات الجزائرية الفرنسية المتوترة "يجب أن تعود إلى طبيعتها" لكن شرط التعامل على أساس "الند للند" بين البلدين، وفق ما جاء في حوار مع الصحف المحلية بثه التلفزيون الحكومي.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أثار غضب الجزائر بعد تصريحات نقلتها صحيفة لوموند في 2 تشرين الأول/أكتوبر، متهما النظام "السياسي-العسكري" الجزائري بتكريس "ريع للذاكرة" من خلال تقديمه لشعبه "تاريخا رسميا لا يستند إلى حقائق". وبحسب الصحيفة، قال ماكرون أيضا إن "بناء الجزائر كأمة ظاهرة تستحق المشاهدة. هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ هذا هو السؤال".

لكن الرئاسة الفرنسية نقلت عن ماكرون أسفه "للخلافات وسوء الفهم" مع الجزائر، مؤكدا أنه يكنّ "أكبر قدر من الاحترام للأمة الجزائرية" و"تاريخها"، وهو ما رحبت به الجزائر وأرسلت وزير خارجيتها إلى باريس للمشاركة في مؤتمر دولي حول ليبيا.

وكانت الجزائر استدعت في 3 تشرين الأول/أكتوبر سفيرها لدى فرنسا، احتجاجا على تصريحات ماكرون، وحظرت تحليق الطائرات العسكرية الفرنسية العاملة في منطقة الساحل في أجوائها.