شاهد النار تلتهم مقر النهضة بتونس.. وقيادي يقفز من النافذة

نشبت النيران في المقر المركزي لحركة النهضة في منطقة مونبليزير في العاصمة تونس، اليوم الخميس. وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث لإطفاء النيران، وإخراج الأشخاص العالقين. فيما حاصر الدخان عدداً من الموظفين بالمقر، الذين احتموا عند الشرفات في انتظار إجلائهم.

وكشف القيادي في حركة النهضة محمد القوماني، أن "الحريق كان بفعل فاعل"، مشيراً إلى أن شخصاً قام بحرق نفسه داخل المقر الأمر الذي أدى إلى اشتعال النيران.

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كذلك، أظهرت المعطيات الأولية أن الشخص الذي أحرق مقر النهضة وتوفي داخل الحريق، تم طرده مؤخراً من عمله داخل مقر الحركة، وطلب اليوم لقاء رئيس الحركة راشد الغنوشي، فتم منعه، ليقوم بسكب البنزين وحرق نفسه، ويتسبب باندلاع النيران في المقر.

في موازاة ذلك، أفاد مراسل العربية بمقتل شخص وإصابة 12 آخرين في الحريق.

قيادي يقفز

في حين أفاد شهود عيان لوكالة رويترز، بأن عمال الحماية المدنية أنقذوا أشخاصاً من الحزب كانوا عالقين هناك.

إلى ذلك، أظهرت مقاطع مصورة تداولها ناشطون على مواقع التواصل القيادي في الحركة وزير الداخلية السابق، علي العريض، يلقي بنفسه من الطابق العلوي، بعد أن عجز عن التنفس بفعل الدخان والنيران التي حاصرت مكتبه.

كما أظهرت بعض المشاهد استعار ألسنة النيران داخل المبنى وخارجه سريعا بفعل الرياح، كما وثقت محاولة إلقاء قيادات من الحركة وموظفين عاملين في المقر، القفز من الطوابق العلوية بعد تكسير النوافذ.

كسور وحروق

وفي وقت سابق، أكد المستشار السياسي لرئيس النهضة، سامي الطريقي، أن التحقيقات ستبين إن كان الحادث "مفتعلا أو عاديا"، وفق تعبيره.

وقال في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الحريق تسبب في بعض الأضرار، مشيرا إلى "أن علي العريض أصيب بكسور على مستوى الساقين"، فيما "أصيب القيادي عبد الكريم الهاروني بحروق".

يشار إلى أن مدير الحماية المدنية، العميد منير، أعلن أن 12 شخصا بينهم العريض، أصيبوا في الحادث.