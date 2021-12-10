.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس تونس: الدستور الحالي لم يعد صالحاً

  • الخط
لقاء قيس سعيّد مع أساتذة القانون الدستوري

رئيس تونس: الدستور الحالي لم يعد صالحاً

العربية.نت - منية غانمي

نشر في: آخر تحديث:

تمهيداً للبدء في إصلاحات سياسية تستهدف خاصة النظام السياسي لتونس، أعلن الرئيس قيس سعيّد، أن الدستور الحالي للبلاد لم يعد صالحاً ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأن "لا مشروعية له".

وأوضح سعيّد خلال استقباله، الخميس، أساتذة القانون الدستوري الصادق بلعيد ومحمد الصالح بن عيسى وأمين محفوظ، أن "المشكل الدستوري الموجود حالياً في تونس جاء نتيجة لدستور 2014 الذي جاء لضرب الدولة من الداخل ومؤسساتها واختصاصاتها".

رئيس تونس يدعو لإسقاط عضوية "نواب التمويل الأجنبي" المغرب العربي رئيس تونس يدعو لإسقاط عضوية "نواب التمويل الأجنبي"

الرجوع للشعب

كما أضاف أنه "بعد سنوات من تطبيقه والعمل به، ثبت أنه لم يعد صالحاً"، داعياً إلى ضرورة الرجوع للشعب، مشدداً على أنه "لا يمكن الاستمرار أن يتواصل العمل بهذا الدستور في السنوات القادمة لأن لا شرعية له".

كذلك هاجم الرئيس التونسي أطرافاً سياسية، قائلاً إنها مطلوبة للعدالة بتهمة الحصول على أموال أجنبية لتمويل حملاتها الانتخابية، في إشارة إلى حركة النهضة وحزب "قلب تونس"، واتهمهما بالعمل على ضرب الدولة وسيادتها ومستقبلها من خلال الاستعانة بجهات أجنبية لم يسمها.

حلول قانونية

وطالب أيضاً بـ"ضرورة العمل والبحث على حلول قانونية للخروج من هذه الأوضاع الدستورية، تكون فيها السيادة والكلمة الأخيرة للشعب وليس لإرادة الأطراف السياسية التي تريد تغييب الشعب وتولي أمره"، مجدداً تأكيده على أنه لا مجال للعودة إلى الوراء.

يذكر أنه قبل أشهر، ألغى سعيّد العمل بأغلب فصول الدستور الحالي في باب السلطتين التشريعية والتنفيذية، وقام بتكليف لجنة لإعداد التعديلات اللازمة.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
أوميكرون.. أوروبا تطمئن: الإصابات طفيفة أوميكرون.. أوروبا تطمئن: الإصابات طفيفة
صور ولا أغرب.. سر تغيّر لون عيني الرنة في الصيف والشتاء صور ولا أغرب.. سر تغيّر لون عيني الرنة في الصيف والشتاء
الأكثر قراءة
بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة بيل غيتس يحدد الموعد المنتظر.. هذا تاريخ انتهاء الجائحة
مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها مصر.. القبض على أوكرانية ظهرت عارية في شرفة منزلها
بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر بعد ثالث جلسة.. الحكم بإعدام سفاح الإسماعيلية في مصر
قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية قرار جديد بشأن المقابل المالي ورخص العمل والإقامة في السعودية
فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ فيديو لطفل سعودي.. يخطف القلوب بـ "الرفيحي"!
شاهد النار تلتهم مقر النهضة بتونس.. وقيادي يقفز من النافذة شاهد النار تلتهم مقر النهضة بتونس.. وقيادي يقفز من النافذة
قبل أن تذهب
الأحزاب السودانية تحاول خلق مناخ مستقر بميثاق سياسى جديد.. ما أبرز بنوده؟
الأحزاب السودانية تحاول خلق مناخ مستقر بميثاق سياسى جديد.. ما أبرز بنوده؟
اكتشف المزيد