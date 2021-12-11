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الجيش الليبي: لن نسمح للمدنيين بالعبث بالقوات المسلحة

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الفريق عبد الرازق الناظوري
الفريق عبد الرازق الناظوري

الجيش الليبي: لن نسمح للمدنيين بالعبث بالقوات المسلحة

دبي - العربية.نت

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قال الفريق عبد الرازق الناظوري، المكلف بمنصب رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، إن المؤسسة العسكرية ستتوحد بدون التدخل، مشددا على عدم السماح للمدنيين بالعبث بالمؤسسة العسكرية أو تفكيكها.

إلى هذا، قال الناظوري "مسؤوليتنا حماية الوطن والدستور والمحافظة على المؤسسة العسكرية".

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كما أضاف "لن نفرط في حق الجيش الليبي ولن نتدخل في الحياة المدنية، لكن لن نترك المدنيين يلعبون بنا أو يفككون المؤسسة العسكرية".

وشدد على احترام المؤسسة العسكرية للمجالس التشريعية، لافتا إلى العمل مع لجنة 5+5 على إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

وكان الجيش الوطني قد أكد أنه سيؤمن الانتخابات في المناطق الخاضعة لسيطرته.

يذكر أنه على امتداد 3 أيام، منع مسلحون محكمة سبها جنوب ليبيا من عقد جلستها للنظر في طعن قدمه سيف الإسلام القذافي، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، ضد قرار منعه من الترشح للانتخابات الرئاسية.

وجعلت هذه الفوضى الأمنية، التي أصبحت تحيط بالإجراءات الانتخابية في البلاد، الكثيرين يشككون في إمكانية إجراء هذا الاستحقاق في موعده المقرر يوم 24 ديسمبر الحالي.

فيما يعلق المجتمع الدولي أهمية كبرى لهذا الاستحقاق، الذي يأمل أن يدخل ليبيا بعد سنوات طويلة من الصراع، في خانة استقرار مقبولة، بعد فتح صفحة جديدة من الحكم الديمقراطي.

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