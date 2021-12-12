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الجنائية الدولية تنشر تعميماً للقبض على سيف الإسلام القذافي

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سيف الإسلام الاسلام القذافي يتقدم بترشحه للانتخابات ليبيا 14 نوفمبر 2021
سيف الإسلام القذافي لدى تقديمه ترشحه للانتخابات ليبيا
الأزمة الليبية

الجنائية الدولية تنشر تعميماً للقبض على سيف الإسلام القذافي

دعت لتعاون دولي

العربية.نت – منية غانمي

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طلبت المحكمة الجنائية الدولية، الأحد، من جميع الدول التعاون معها لاعتقال المرشح الرئاسي سيف الإسلام القذافي الذي لا يزال طليقا، من أجل مثوله أمامها، بشبهة ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

وقبل شهر، تقدم سيف الإسلام القذافي بأوراق ترشحه إلى الانتخابات الرئاسية في بلاده بعد سنوات من العمل السياسي في الخفاء، لكن المفوضية العليا للانتخابات التي تدير العملية الانتخابية في ليبيا، استبعدته من القائمة الأولية للمرشحين بحجة عدم توفره على شروط الترشح، قبل أن تقضي محكمة سبها وبشكل نهائي بإعادته إلى السباق الرئاسي، بعد قبولها الطعن الذي تقدمّ به.

بيان الجنائية
بيان الجنائية

لكن المحكمة الجنائية الدولية، تقول إن نجل القذافي، لا يزال مطلوبا لديها، من أجل محاكمته بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"، خلال محاولة قمع احتجاجات مناهضة لنظام حكم والده، عام 2011، وتؤكد أن مذكرة الاعتقال الصدرة في حقه لا تزال سارية المفعول حتّى الآن، وأن الوضع القانوني له لن يتغيّر.

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وتسود الأوساط السياسية الليبية حالة من الجدل في أعقاب ظهور سيف القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، وترشحه وقبوله في السباق الرئاسي، وكذلك تصدرّه لاستطلاعات الرأي كأكثر المرشحين حظوظا للفوز بالرئاسة، حيث ترفض قوى سياسية محسوبة على ثورة فبراير ترشح القذافي الابن وتوليه أيّ منصب مستقبلي في البلاد، وأعلنت مقاطعتها للانتخابات واستعدادها لمنع إجرائها.

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