 تونس.. اعتصام لموسي أمام مقر "الإخوان" واستنفار أمني

أغلقت قوات الشرطة التونسية، الثلاثاء، كافة الطرقات والمنافذ المؤدية إلى مقر فرع الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وسط العاصمة، لمنع اعتصام للحزب الحر الدستوري الحر بقيادة عبير موسي، مطالباً بغلقه، وواصفاً إياه بوكر الإخوان في البلاد.

وشوهد انتشار مكثف لعناصر الشرطة التي قامت بتركيز الحواجز أمام المقر، لمنع وصول المعتصمين وتركيز خيامهم.

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"وكر التفجيرات"

وتعليقا على ذلك، تساءلت رئيسة الحزب الدستوري الحر في مقطع فيديو نشرته على حسابها على فيسبوك، "لماذا يحمى وكر مفتي التفجيرات والقتل وتسفير الشباب لارتكاب الجرائم الإرهابية؟!"، وفق تعبيرها.

كما أكدت أن حزبها متمسّك باعتصامه المقرر بدءا من اليوم أمام مقر الجمعية، لمطالبة السلطات بإيقاف نشاطها، متهمة القائمين عليها، وجلهم من المنتمين لحركة النهضة، بدعم الإرهاب وتنظيم دورات فكرية تشجع على العنف والتطرف وتخدم التيارات المتشددة.

وكانت جمعية الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس، دعت في بيان أول أمس السلطات وعلى رأسها رئاسة الدولة لحمايتها مما قالت إنها "اعتداءات متكررة عليها من قبل الحزب الدستوري الحر ورئيسته"، في نطاق حماية قانون الدولة وحفظ النظام العام وتحاشيا لأيّ انفلات قد يقع في مواجهة هذه الاعتداءات.

وفيما تتمسك موسي باستئناف اعتصامها، بعدما قامت الشرطة في شهر مارس الماضي، بفضّ "اعتصام الغضب"، وإبعاد جميع أنصارها عن المقر.

يذكر أن رئيسة الحزب الدستوري معارضة شرسة للتنظيمات التي تدور في فلك الإخوان، ومن ضمنها حركة النهضة، وكانت أكدت مرارا خلال الأشهر الماضية، أن النقطة الأساسية في برنامج حزبها السياسي تكمن في إبعاد الإخوان عن المشهد السياسي وحل التنظيمات التابعة لهم في تونس.