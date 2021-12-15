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تبّون: نأمل أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية

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سعيد خلال استقبال تبون (رويترز)
سعيد خلال استقبال تبون (رويترز)

تبّون: نأمل أن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية

دبي - العربية.نت

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أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون تمنياته بأن تتخلص ليبيا من المرتزقة والقوات الأجنبية، مشيراً إلى أن بلاده تتفق مع تونس أن الحل هناك بيد الليبيين وحدهم.

في المقابل، قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن هناك تنسيق كامل مع الجزائر بالنسبة للوضع في ليبيا.

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كذلك، أوضح أن "الوضع لن يكون مستقراً في ليبيا إلا إذا كان الحل نابعا من الإرادة الحرة للشعب الليبي والحل لا يكون سوى ليبي-ليبي".

وكان الرئيس الجزائري وصل اليوم الأربعاء، إلى تونس، تلبية لدعوة الرئيس التونسي قيس سعيد.

سعيد خلال استقبال تبون (رويترز)
سعيد خلال استقبال تبون (رويترز)

ومن المرتقب أن تستغرق زيارة تبون إلى تونس يومين حيث كان في استقباله الرئيس التونسي بمطار قرطاج الدولي.

يشار إلى أن الرئاسة الجزائرية أكدت أن هذه الزيارة تندرج في إطار تعزيز "علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين، وتوسيع مجالات التعاون والارتقاء بها إلى مستوى نوعي يجسد الانسجام التام والإرادة المشتركة لقيادتي البلدين وشعبيهما".، وفق وسائل إعلام محلية.

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