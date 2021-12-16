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محكمة ليبية تقضي بوقف اعتماد قائمة المرشحين للانتخابات

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المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا (فرانس برس9
المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا (فرانس برس)
الأزمة الليبية

محكمة ليبية تقضي بوقف اعتماد قائمة المرشحين للانتخابات

إعلام ليبي: قرار محكمة مصراتة بشأن قوائم المرشحين يعني وقف الإجراءات لحين الفصل بالقضية

العربية.نت - وكالات

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قررت دائرة القضاء الإداري بمحكمة الاستئناف بمصراتة الواقعة غرب ليبيا، الخميس، وقف تنفيذ قرار المفوضية العليا للانتخابات بشأن اعتماد القائمة الأولية لمترشحي الرئاسة.

جاء ذلك استجابة للطعن الذي تقدمت به عدة شخصيات ليبية عبر المحامي عبد الباسط سالم الحداد، ضد كل من مؤسسة البرلمان ورئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، والمفوضية العليا للانتخابات، بعد قرار اعتماد القائمة الأولية لمترشحي الانتخابات الرئاسية وعددها 73 مترشحا.

قرار محكمة مصراتة
قرار محكمة مصراتة

واعتبر الطاعنون أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح "منتحل صفة" باعتبار أنه "لم يصدر أي قرار من السلطة التشريعية بتسميته"، وبالتالي فإن إصداره للقائمة الأولية للمترشحين "يعتبر كالعدم، مما يستوجب على القضاء إلغاؤها".

قرار محكمة مصراتة
قرار محكمة مصراتة

وأضافوا أن قبول المترشح خليفة حفتر في القائمة الأولية للمترشحين يعتبر "غير قانوني"، لأنه "لا تتوافر فيه شروط الترشح باعتباره يمتلك جنسية ثانية، وصدرت ضده أحكام جنائية، كما أنه مطلوب للتحقيق من مكتب المدعي العام العسكري".

قرار محكمة صبراتة
قرار محكمة صبراتة

وانقسم رجال القانون إزاء قرار محكمة استئناف مصراتة، وقف تنفيذ قرار المفوضية بشأن اعتماد القائمة الأولية للرئاسة، بين من رأى أن ذلك يعني إيقاف جميع الإجراءات التي تقوم بها مفوضية الانتخابات، وبين من يعتبر أن هذه المحكمة ليست ذات اختصاص لإصدار مثل هذه القرارات.

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