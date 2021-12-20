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إيطاليا: التوترات الليبية تؤدي لاستبعاد انسحاب المرتزقة

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عناصر من الميليشيات في طرابلس الليبية (أرشيفية- فرانس برس)

إيطاليا: التوترات الليبية تؤدي لاستبعاد انسحاب المرتزقة

دبي - العربية.نت

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دعا وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو، اليوم الاثنين، جميع الأطراف الليبية إلى "الالتزام البناء" لإنجاح الانتخابات الليبية.

وقال دي مايو في تصريحات نشرتها وكالة "نوفا" الإيطالية "لقد أصبح ملحا الآن أكثر من أي وقت مضى دعوة الأطراف الليبية إلى الالتزام البناء".

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كما أضاف "تؤدي التوترات المتزايدة إلى استبعاد احتمالات انسحاب المرتزقة الأجانب من البلاد، لذلك فإن الأمر الأكثر إلحاحًا هو دعوة الأطراف الليبية إلى الالتزام البناء".

وتابع أن "تحقيق الاستقرار في ليبيا موحدة وذات سيادة هو هدف استراتيجي بالنسبة لنا"، مشيرا إلى أن "وقف إطلاق النار ساري المفعول اليوم في ليبيا، والعمل جارٍ لتحقيق الهدف المعقد للانتخابات".

حرة ونزيهة

في غضون ذلك، أكد السفير الأميركي في ليبيا ريتشارد نورلاند اليوم الاثنين، إن الليبيين يتوقون للمشاركة في انتخابات حرة ونزيهة.

وقال عقب لقاء مع ممثلين عن منظمات للمجتمع المدني الليبي في طرابلس، إن المؤسسات الليبية لديها القدرة على ضمان نزاهة الانتخابات، وفق ما نقلته السفارة الأميركية لدى ليبيا.

كما قال نورلاند في وقت سابق اليوم، إن المساعدة الفنية المقدمة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ستدعم إجراء انتخابات "حرة ونزيهة تعكس إرادة الناخبين". وأضاف أنه "انبهر" بالاستعدادات للتصويت خلال زيارته لمركز اقتراع برفقة عماد السايح رئيس مفوضية الانتخابات الليبية.

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