الجزائر.. تبون يستدعي الهيئة الناخبة لتجديد أعضاء مجلس الأمة

وقع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مرسوما رئاسيا، يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة يوم 5 فبراير 2022.

وجاء في بيان لرئاسة الجمهورية "أنه بمقتضى المادتين121 و122 الفقرة 2 من الدستور، وقع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون اليوم 17 جمادى الأولى 1443هـ الموافق لـ 22 ديسمبر 2021 مرسوما رئاسيا، يستدعي بموجبه الهيئة الناخبة للتجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة الذي حدد تاريخ إجرائه يوم 5 فبراير 2022".

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وأدّى الرئيس تبون زيارة دولة إلى تونس يومي 15 و16 ديسمبر 2021. ووقع 27 اتفاقية تعاون تمس العديد من قطاعات العدالة، والداخلية والجماعات المحلية، والطاقة والمناجم. كما مست أيضا الصناعات المتوسطة والمصغرة والناشئة، والصناعات الصيدلانية، والبيئة، والشؤون الدينية، والتربية والتكوين المهني، والصيد البحري، والإعلام الآلي والثقافة.

وخلال الزيارة أسدى الرئيس التونسي قيس سعيد القلادة الكبرى للوسام الوطني للاستحقاق لعبد المجيد تبون.

كما استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الخميس، ممثلين عن الجـاليـة الوطنية المقيـمـة بتـونس.

وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء أن الدولة تعمل على إدماج الكفاءات من أبنـاء الجـاليـة فـي الحركيـة الاقتـصادية.

كما كان في توديعه بمطار قرطاج الرئيس التونسي قيس سعيد. واندرجت هذه الزيارة في إطار تمتين علاقات الأخوة المتجذرة بين الشعبين الشقيقين وتوسيع مجالات التعاون.

بالإضافة كذلك إلى الارتقاء به إلى مستوى نوعي يُجسّد الانسجام التام والإرادة المشتركة، لقيادتَيْ البلدين وشعبيهما.