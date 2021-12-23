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وليامز تدعو لإجراء الانتخابات الليبية في الظروف المناسبة

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ستيفاني وليامز خلال مؤتمر صحافي في جنيف يوم 5 فبراير
ستيفاني وليامز

وليامز تدعو لإجراء الانتخابات الليبية في الظروف المناسبة

دبي - العربية.نت

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دعت المستشارة الأممية إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، اليوم الخميس، لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في البلاد في الظروف "الملائمة"، للمساهمة في حل الأزمة السياسية.

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إلى هذا، نقل بيان للبعثة الأممية عن وليامز قولها "يجب إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في الظروف المناسبة، على قدم المساواة بين جميع المرشحين لإنهاء الانتقال السياسي سلمياً ونقل السلطة إلى مؤسسات منتخبة ديمقراطياً، وذلك للمساهمة في حل الأزمة السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار الدائم".

وأضافت "لا ينبغي بأي حال من الأحوال استخدام التحديات الحالية في العملية الانتخابية لتقويض الاستقرار والتقدم الذي تم إحرازه في ليبيا خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية".

كما حثت في البيان "المؤسسات ذات الصلة وجميع الجهات السياسية الفاعلة على التركيز على العملية الانتخابية وعلى تهيئة الظروف السياسية والأمنية لضمان إجراء انتخابات شاملة وحرة ونزيهة وسلمية وذات مصداقية ، تحظى نتيجتها بقبول جميع الأطراف".

وكانت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا اقترحت تأجيل الانتخابات شهرا آخر، وإجراء الاقتراع يوم 24 يناير المقبل، بعد تعثّر مرحلة الطعون بسبب النزاعات القانونية والسياسية، وهو ما أدّى إلى استحالة إجرائها في موعدها المقرر بعد يوم غد الجمعة.

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